El Xacarrac acosta aquesta setmana a Xàtiva programació sobre la música i la dansa més tradicionals

Aquesta setmana tindrà lloc a Xàtiva una programació cultural al voltant de l’Aula Didàctica Salvadora Sancho de Música i Dansa d’Arrel Tradicional, i que compta amb la participació de la Conselleria de Cultura.

El dimecres 12 tindrà lloc, al Centre Cultural de Xàtiva (CCX), una jornada sobre la música tradicional. Començarà a les 9 hores i a les 9.30 tindrà lloc la ponència marc amb la participació de la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, i amb la intervenció de Pep Gimeno, Botifarra i de la professora de música Maribel Crespo (component de Sis Veus, Va de Dones, Rondalla i Al Tall). A les 10.30 hores es presentarà l’Aula Didàctica Salvadora Sancho i a les 11.30 es presentaran els materials didàctics editats per la Generalitat Valenciana. Finalment, a les 12.15 hores, es presentarà el projecte Flabiol, juntament amb els materials didàctics corresponents. En aquesta jornada, a més, tindrà lloc un concert didàctic del grup Tradifusió (20 h, jardí de la Pau).

El dijous 13 de juliol, al CCX, durant el matí hi haurà tallers didàctics de cant (amb Noelia Llorens, Titana), ball (amb Celeste Lafarga), instruments (amb Josemi Sánchez) i de flabiol (amb Josep Pons). A la vesprada, a les 19.30 hores, tindrà lloc una ruta musical per Xàtiva guiada per Pep Gimeno, Botifarra, amb inici a la plaça de la Trinitat i per altres punts com, per exemple, Sant Francesc, la plaça del Mercat, la plaça de la Seu i el museu de l’Almodí. Finalment, a les 20.30 hores, hi haurà una cercavila amb fanfàrria italiana, amb inici des del museu de l’Almodí.

L’última jornada serà la del divendres 14 de juliol, amb noves sessions dels tallers didàctics durant el matí, i amb un taller de danses a càrrec de Juan Carlos Aparicio, a les 19.30 hores, al jardí de la Pau. En aquest escenari, a més, se celebrarà, a les 22 hores, un sarau popular a càrrec de la Rondalla de l’Escola de Danses de Xàtiva.