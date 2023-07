El xiquet d’Antella es queda amb una veïna i ja en són 33 els orfes de violència masclista

Un home de 53 anys de nacionalitat espanyola va matar la seua dona, diumenge passat, en l’habitatge familiar situat a Antella, davant del seu fill, uns fets que han deixat el xiquet de 12 anys en una profunda soledat i desemparament, a més de la gran càrrega psicològica que tot això suposa. La víctima era una dona de 38 anys, Ilham, d’origen marroquí, amb qui l’agressor estava en procés de separació, encara que no constaven denúncies prèvies per maltractament.

El succés va tindre lloc cap a les 14.00 hores, quan l’agressor va acoltellar brutalment la seua parella dins de la seua casa, al carrer Santa Bàrbera. Segons les fonts consultades per Levante-EMV, la motocicleta de l’agressor es trobava dins del domicili amb les claus posades, però el que fa encara més devastador aquest acte de violència de gènere és que el fill de la parella, un xiquet de tan sols 12 anys, va haver d’eixir a demanar auxili desesperadament. Encara que al principi es pensava que havia presenciat la brutal agressió, la investigació assenyala ara que va poder abandonar abans el domicili a la recerca d’ajuda.

La Guàrdia Civil, mitjançant la seua Unitat de Policia Judicial, ha iniciat una exhaustiva investigació sobre aquest cas que ha commocionat tot els veïnat. Fins al lloc dels fets es va desplaçar la comitiva judicial del Jutjat de Guàrdia d’Alzira, que van procedir a l’alçament dels cossos després del posterior suïcidi de l’assassí. A més, es va brindar suport psicològic tant al menut com als altres familiars i veïns afectats per aquest tràgic esdeveniment.

El menut, desemparat i sense família pròxima, va passar la nit de diumenge a dilluns a casa d’uns veïns pròxims, amb qui mantenia una estreta relació. En el moment del succés, va rebre atenció psicològica per a poder suportar l’impacte emocional.

La Generalitat aprova que el xiquet es quede amb aquesta família de veïns, però és una solució momentània, perquè la Conselleria d’Igualtat busca una família extensa amb la qual es trobe a gust.

Serveis Socials

Ahir, l’alcaldessa d’Antella, Eugenia García, va mantindre una reunió amb Serveis Socials i psicòlegs per a coordinar l’atenció al fill de la víctima. La víctima es trobava en procés de separació de la seua parella i agressor, que va acabar degollant-se. Aquest feminicidi eleva a un total de 28 el nombre de dones assassinades per les seues parelles o exparelles enguany a Espanya i a 1.212 des de 2003. A més, ja en són 33 els menors que han quedat orfes per l’assassinat de les seues mares des de l’inici de l’any a Espanya.