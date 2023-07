Els ulls que cuiden la Comunitat Valenciana des del cel

Des de l’estiu de 1992, hi ha uns ulls verds que ho veuen tot des del cel. Aquesta mirada vetla per la seguretat dels valencians, però també els rescaten, persegueixen els criminals i ajuden a trobar als qui s’han perdut. Aquests ulls pertanyen a la Unitat Aèria de València de la Guàrdia Civil.

La primera missió de la UHEL-31 va ser, ni més ni menys, el suport en la cerca d’Antonio Anglés, l’assassí de les xiquetes d’Alcàsser. Des de llavors, més d’un miler d’actuacions figuren en el seu expedient. Sobrevolant el cel de la Comunitat Valenciana, el Cuco com així es coneix l’helicòpter de la Guàrdia Civil, treballa com a suport a les diferents unitats de l’Institut Armat que així ho sol·liciten.

La polivalència i l’alta especialització dels seus membres són les claus del seu èxit. Aquests especialistes s’involucren en missions de tota classe: poden assistir la Unitat de Policia Judicial perseguint uns narcos; donar suport al Seprona per a localitzar punts de caça il·legals; per descomptat, també participen en rescats, tant en mar com en muntanya, al costat del Grup d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques o el Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya.

En aquests treballs en equip, a més de la tripulació composta per pilot i copilot, a bord de l’helicòpter s’uneix un dels membres del grup especialista que ha sol·licitat el suport d’aquests rescatadors de l’aire i el mecànic que també fa d’operador de grua en cas que es necessite.

Des de fa a penes un parell de mesos, la Unitat Aèria de València compta amb una nova adquisició: l’helicòpter H135, que ha suposat tota una revolució per a la unitat. “És un canvi radical en la gestió del vol”, explica el tinent coronel en cap de la Unitat Aèria de València, Juan José González. La valenciana és la primera unitat perifèrica que ha rebut aquest nou model d’aeronau que substitueix l’anterior EC-135.

Els ministeris de Defensa i Interior van aprovar l’adquisició de 36 helicòpters d’aquest model d’Airbus, d’aquests, nou s’han destinat a la Guàrdia Civil.

Assistir a la preparació del vol de l’H135 és ser testimoni de com funciona una maquinària perfectament greixada. El tinent coronel Juan José González i el tinent Miguel Mariscal comproven cadascun dels punts que han de revisar-se abans de prendre el vol. Són minuciosos. No hi ha una altra opció. L’aire és un element en el qual no hi ha marge per a l’error i com resa aquest: “els avions volen perquè Déu és gran, i els helicòpters, perquè Déu és infinitament gran”.

Desafiament a la física

Deïtats al marge, una aeronau com un helicòpter pràcticament desafia les lleis de la física per a prendre el vol, així que qualsevol detall ha de ser comprovat, perquè, a més, “les missions comencen només pugem a l’aparell”, explica el tinent coronel. I, encara que el dia a dia de la unitat està protocol·litzat i es repassen les operacions programades, en qualsevol moment els plans poden saltar per l’aire per una intervenció urgent. Sempre atents, els ulls verds vetlen 24 hores per tots.