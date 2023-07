La falta d’obra nova a València dispara els preus de l’habitatge en l’àrea metropolitana

La preocupació entorn del cost de l’habitatge a la ciutat de València continua creixent. La falta d’oferta d’immobles nous continua elevant els preus, una situació que ja no només se circumscriu a un augment a la capital del Túria, sinó també als municipis de l’àrea metropolitana, pel fet que molta gent de València s’ha dirigit cap a aquestes poblacions limítrofes escapant dels alts preus i l’escassa oferta. És el que indiquen les últimes dades corresponents al segon trimestre de l’any oferides per la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València, que especifica que, només en els últims tres mesos, el preu mitjà de l’habitatge nou en les localitats de l’Horta Nord s’ha disparat un 8 %, sis punts percentuals més que a l’Horta Sud (2 %).

En concret, el cost del metre quadrat en obra nova en la primera de les dues comarques ha crescut ja, de mitjana, fins als 2.325 euros, enfront dels 2.149 euros que valia a finals del primer trimestre i els 1.741 euros que es registrava un any abans (un 32 % més). Això, aclareixen en l’informe de la Càtedra, es produeix pel fet que l’oferta està disminuint de manera general a l’Horta Nord, on la quantitat més gran d’immobles es troba actualment a la Pobla de Farnals i Alboraia. Malgrat això i un descens en els últims tres mesos en els preus, aquesta segona localitat continua encapçalant el rànquing de l’habitatge més costós, amb 3.137 euros el metre quadrat de mitjana. Després d’aquesta hi ha els 2.743 d’Almàssera, mentre que en el costat contrari hi hauria Tavernes Blanques (1.581).

Quant a l’Horta Sud, malgrat comptar, tradicionalment, amb una menor activitat i una renda mitjana inferior que en municipis del nord de l’àrea metropolitana, el preu mitjà se situa, per primera vegada, en els 1.800 euros, creix, doncs, respecte al primer trimestre (1.773) i respecte a l’any passat (1.662). L’augment interanual ha sigut en aquest cas del 7 %. En aquesta comarca destaca especialment el preu d’una Mislata que veu com el preu mitjà no baixa dels 2.291 euros. Això sí, la majoria de localitats se situen entre els 1.500 i els 2.000 euros el metre quadrat, des dels 1.587 d’Alcàsser o els 1.596 de Xirivella als 1.944 euros d’Albal, els 1.990 de Manises o els 1.991 de Quart de Poblet.

València, lleuger augment

Més enllà de l’àrea metropolitana, la realitat és que a la ciutat de València les dades de la Càtedra mostren que la crescuda en el preu del metre quadrat s’ha moderat, ja que, respecte al tancament del primer trimestre, el preu creixia molt lleugerament (només tres euros). L’increment, però, acosta el preu unitari mitjà d’obra nova als 3.000 euros (2.989). En concret, els preus pugen en fins a huit districtes, entre aquests els quatre amb els preus mitjans més alts: Campanar (4.629 euros/m²), Ciutat Vella (4.269), Algirós (4.071) i l’Eixample (3.921). En el costat contrari, només Camins al Grau (1.931 euros/m²) i Pobles del Sud (1.653) baixen dels 2.000 euros per metre quadrat.

Davant d’aquesta realitat, el director de la Càtedra, Fernando Cos-Gayón, emfatitza que “resulta urgent posar habitatges nous en el mercat”, especialment que una part significativa d’aquestes “siguen protegides (VPO), perquè això donarà una possibilitat als més desfavorits”.