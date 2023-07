L’esclafit tèrmic de Villena va arrancar 16 arbres de més de 25 metres d’alçària

L’esclafit tèrmic que es va produir dimarts a les províncies d’Alacant i Múrcia va afectar especialment Villena, on el fort vent va arrancar fins a 16 arbres de més de 25 metres de longitud i tronc de gran diàmetre en unes instal·lacions esportives. No va haver-hi ferits, segons el Consorci Provincial de Bombers d’Alacant.

Al terme municipal de Villena, els bombers van començar a intervindre a les set de la vesprada i van finalitzar a les tres del matí, en un total de set actuacions per un esclafit tèrmic, que es produeix quan una tempesta travessa una zona amb aire molt sec, la pluja s’evapora i fa que el vent guanye velocitat.

Va poder haver-hi una tragèdia

La intervenció més significativa va tindre lloc al Cercle Agrícola Mercantil Villener, unes instal·lacions esportives molt conegudes a la localitat on solen passar els dies d’estiu desenes de famílies i multitud de xiquets.

En la pineda del centre esportiu, el fort vent va provocar que caigueren 16 arbres de gran grandària. La presència en les instal·lacions d’un bomber provincial i d’un policia local de Villena, tots dos fora de servei, va permetre evacuar la pineda només començar el vendaval, detalla el Consorci de Bombers d’Alacant.

A la seua arribada a les instal·lacions, bombers del parc de Villena van començar a tallar branques i obrir buits per a assegurar-se que no hi havia víctimes sota els arbres caiguts, amb el suport d’efectius de la Guàrdia Civil.

A més, en diverses cases de camp de Villena van caure pins de gran grandària que van causar diferents danys en habitatges i línies elèctriques en partides rurals.

Al mateix temps, cap a les 19.50 hores de dimarts es va produir un incendi forestal a la carretera del Pinós, al qual va acudir la reguarda itinerant de bombers del Vinalopó.

Segon esclafit en pocs mesos

Segons el balanç de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Villena va registrar una ratxa de vent de 102 quilòmetres per hora. Encara que no es van produir ascensos significatius de temperatura, una cosa “típica dels esclafits secs”, sí que va haver-hi un descens d’humitat notable per l’impacte d’aire descendent amb el sòl.

És el segon esclafit que es produeix a la ciutat en pocs mesos. L’anterior va afectar la zona de Las Virtudes el passat 29 d’abril poc després de les 3.00 hores i també va registrar una ratxa superior a 100 quilòmetres per hora. En aquella ocasió es va tractar d’un esclafit càlid.