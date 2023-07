Piscines gratis per a tots per l’onada de calor

La regidora de Compromís per València, Eva Coscollà, ha demanat a l’alcaldessa, María José Catalá, fer accessibles les piscines municipals als veïns i veïnes de València, a fi de facilitar a tota la població l’accés gratuït a aquestes durant les onades de calor. A més, Eva Coscollà ha assenyalat que Compromís proposa que les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, així com les seues famílies, tinguen aquesta gratuïtat tot l’any.

La proposta de Compromís, davant de les altes temperatures que hem patit en els últims dies i que tornaran dijous, és una mesura d’adaptació al canvi climàtic. Així, els valencianistes proposen que, quan l’AEMET declare l’alerta roja per onades de calor, “totes les piscines municipals siguen gratuïtes per als veïns i veïnes de la ciutat, amb l’única limitació de l’aforament de cada instal·lació”, ha detallat la regidora Eva Coscollà, que ha explicat que, d’aquesta manera, “volem afavorir l’accés a refugis climàtics durant moments de calor extrema, que, per desgràcia, cada vegada en són més, i per als quals hem d’estar preparats”.

Abonament a cost zero

Eva Coscollà també ha demanat a Catalá que atenga la dificultat que, per a les persones en situació de vulnerabilitat, pot suposar el pagament d’una entrada, per la qual cosa ha sol·licitat que es pose en marxa un abonament de piscines municipals per a aquestes persones durant l’estiu i per a l’accés de tota la família a les instal·lacions municipals. “Proposem un abonament a cost zero que permeta la pràctica esportiva per lliure amb els mateixos avantatges i condicions que l’abonament d’esport mensual o anual”.

Compromís per València proposa que puguen accedir a aquest abonament les persones receptores de la renda valenciana d’inclusió (RVI), de l’ingrés mínim vital, de prestacions econòmiques individualitzades municipals, de la prestació econòmica PAES de l’Ajuntament de València, de pensions no contributives, de la renda activa d’inserció o subsidis de desocupació, així com de pensions mínimes de jubilació o incapacitat i també si s’està en situació de víctima de violència de gènere.