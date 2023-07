Puig s’acomiada com a president amb un gest de gratitud i disculpes als sanitaris

L’últim acte de Ximo Puig com a president de la Generalitat Valenciana ha estat carregat de simbolisme. En el seu comiat com a cap del Consell, un dia abans del ple d’investidura de Carlos Mazón, Puig ha compartit unes paraules d’“afecte, reconeixement i gratitud” amb els professionals sanitaris en una recepció amb representants dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana en agraïment a la seua tasca durant la pandèmia de covid-19. En l’acte, els ha demanat disculpes “per tot el que no hem pogut fer”.

Si alguna cosa ha marcat aquesta legislatura, l’última de Puig al capdavant del Consell, ha sigut la pandèmia mundial, i l’últim gest del mandat del socialista ha sigut per als qui van salvar vides. Ho ha destacat el president en diverses ocasions. Volia que la seua última intervenció fora per als sanitaris per a evidenciar “que el més important per al Consell ha sigut contribuir a salvar vides durant la pandèmia i qui ho garantia éreu vosaltres. Més de 60.000 professionals de la salut que en els moments mes difícils heu estat ací”.

Així, Puig ha reconegut el “treball immens” que s’ha fet “en les pitjors circumstàncies”. La lliçó que deixa la pandèmia, ha detallat, és que “tenim una democràcia avançada, un autogovern potent i un sistema públic de salut que ha sigut capaç de ser ací i donar la millor resposta. Aquesta és una lliçó important”. Seguidament, Puig ha reivindicat la necessitat de mantindre un estat de benestar capaç de donar cobertura davant de les malalties, “més enllà de les condicions econòmiques i socials”, i ha destacat, una vegada més, “la corresponsabilitat de la societat valenciana” conjurada en un objectiu: salvar vides. “No hi havia equidistància entre oci o salut i, per això, hem d’estar-ne satisfets. Heu salvat moltes vides”, ha assenyalat.

La lliçó de la pandèmia

Com a conclusió, Puig ha emplaçat a “no deixar d’enaltir els sistemes públics de salut” ni tampoc “perdre l’orientació d’un estat de benestar que universalitze la Sanitat i pose fi a la discriminació per motius econòmics davant de la malaltia”. Després de la pandèmia, ha sentenciat, “hui la sanitat pública és més forta i està més ben considerada. Tenim la millor sanitat pública i hem de treballar per millorar el camí que hem iniciat”, ha dit abans d’acomiadar-se com a president de la Generalitat.