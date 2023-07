Retiren la segona campana de l’ermita d’Ontinyent després del robatori de la setmana passada

L’Associació de Llumeners de l’Ermita de Sant Esteve d’Ontinyent ha retirat la segona campana —batejada com “la Curra”— que hi ha a l’edifici, després del robatori d’una peça similar que va tindre lloc dijous passat, 6 de juliol. Fonts de l’entitat han confirmat a aquest diari que custodiaran la peça en un magatzem a l’espera de reforçar els sistemes de seguretat en l’emplaçament amb l’objectiu d’intentar previndre episodis similars.

Des de l’entitat van detallar que la campana que s’ha retirat per precaució es va fondre l’any 1986 i pesa 46 quilos, per la qual cosa és lleugerament més pesada que l’altra. Té un diàmetre de 43 centímetres i, per a desmuntar-la, va fer falta una grua, així com operaris especialitzats.

Des de la junta directiva de l’associació van confirmar que han començat les gestions per a reposar la campana robada “com més prompte millor”. Així, van assenyalar que han efectuat tràmits amb diversos fabricants de campanes del territori nacional. Almenys, han contactat amb foneries emplaçades a Santander i Pontevedra. Al seu torn, també s’han posat en contacte amb un important nombre de tallers de restauració de campanes per a informar sobre la sostracció de la campana, “aportant tota la informació possible perquè puga ser identificada en el cas que algú poguera portar-la a algun d’ells”, van comentar.

Al seu torn, des dels llumeners exposen que el mes de setembre hi ha planificades unes “importants obres de manteniment i consolidació estructural de l’ermita dins del Programa d’actuacions Ontinyent Participa”, moment que aprofitaran per a reposar les dues campanes, substituint la robada per una nova. Al seu torn, també estudien iniciatives dirigides a demanar la col·laboració ciutadana per a poder fer front al cost de fabricació de la nova campana, com la coordinació d’una col·lecta.