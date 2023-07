Robertson ja té l’oferta de València Basket

Kyle Guy i Kassius Robertson són els dos escortes triats pel València Basket per a completar el joc exterior. Pel primer ja s’havia presentat una oferta a l’espera de la conclusió del termini de tanteig del Joventut, i pel segon es va presentar ahir, tal com va fer oficial l’ACB.

En aquest cas, la condició de Cotonou del canadenc (pel seu passaport jamaicà) juga a favor seu en una plantilla que, de moment, té quatre extracomunitaris, a l’espera de veure com es resol el futur de Jasiel Rivero i de Jared Harper, al marge de l’opció de Semi Ojeleye, el contracte del qual preveia l’opció de trencar el seu vincle amb l’equip taronja si rebia alguna oferta de l’NBA abans de les 23.59 hores d’ahir.

Després de l’oferta presentada pel València Basket per Kassius Robertson, el Monbus Obradoiro, que el va incloure en la llista de jugadors sotmesos al dret de tanteig, disposa de cinc dies naturals (fins a les 23.59 de diumenge) per a igualar l’oferta que el jugador ha acceptat, assumint aquest contracte si el jugador vol seguir en l’ACB, o bé no fer-ho i permetre el seu fitxatge pel València BC, encara que sempre queda l’oferta de negociar a posteriori en cas d’igualar l’oferta.

Això sí, el club gallec ja havia presentat abans una oferta de renovació per l’exterior que no va ser acceptada, per la qual cosa queda patent que la voluntat del màxim anotador de la Lliga Endesa és la de fer un salt en la seua carrera i fitxar pel València Basket, equip amb el qual podria disputar per primera vegada l’Eurolliga.