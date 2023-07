Sagunt demana un lloc de vigilància forestal

L’Ajuntament de Sagunt pretén aconseguir que la zona de Romeu-Bonilles dispose d’un lloc de vigilància forestal durant l’estiu, i, així, millorar la lluita contra incendis en aquesta àrea de muntanya amb nombrosos xalets disseminats, on s’acaben d’acabar diverses tasques de prevenció per a evitar focs.

Aquestes últimes tasques, que van ser realitzades per les Brigades Forestals (BRIFO), van començar el novembre de 2022 i van concloure el mes de juny passat. Per això, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, van visitar la zona, recentment, per a comprovar-ne els resultats, juntament amb el secretari autonòmic i president en funcions de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE), José María Ángel Batalla; i la gerent de l’SGISE, María Duart.

En aquesta trobada, l’alcalde, Darío Moreno, va defensar establir un lloc de vigilància durant els mesos d’estiu “per a protegir el nostre medi ambient i també la seguretat de les persones”.

La gerent de l’SGISE, María Duart, va confirmar que l’alcalde li havia traslladat de manera verbal aquesta petició, que ara farà arribar a l’organisme de manera oficial “per a tindre una mesura de reforç durant els tres mesos d’estiu, una base des d’on es puga fer una vigilància activa de l’entorn forestal en el qual estem”, va resumir, després de subratllar que els treballs que s’han dut a terme a Bonilles i Romeu són “efectius i preventius de cara a evitar possibles situacions d’incendis a l’estiu”.

Treballs de tota mena

Un dels treballs ha sigut l’obertura i el manteniment de faixes perimetrals en zones d’interfície urbana i forestal. És a dir, actuacions que persegueixen crear una zona de seguretat entre les zones urbanitzades i el terreny forestal, procurant una discontinuïtat de la vegetació.

També s’ha netejat i controlat la vegetació invasiva i/o obstructiva en llits, s’han dut a terme tractaments silvícoles operatius, desbrossaments i l’adequació de vials per a assegurar l’evacuació de les poblacions en zones forestals, així com l’accés dels mitjans d’extinció.