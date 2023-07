El 80 % de les residències necessita infermers i no en troba

Les residències de la Comunitat Valenciana busquen personal sanitari. El 80 % dels centres necessita infermers. La fuga d'aquests professionals del sector assistencial de la dependència al sanitari és una constant que assoleix els seus màxims en el període estival. Si reben la crida de la borsa d'ocupació pública per a cobrir vacances, una substitució o una vacant, accepten el lloc. Encara que siga per poc temps. El problema essencial és que les infermeres de residències no tenen la consideració de personal sanitari perquè no pertanyen a la Conselleria de Sanitat. Aquestes infermeres estan adscrites a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i això suposa "pitjors condicions laborals en aspectes professionals, remuneració econòmica, formació, reconeixement, desenvolupament o mobilitat".

Així ho asseguren des del Col·legi Oficial d'Infermeria de València que rep diàriament ofertes d'ús de residències que no troben infermeres i infermers per la fuga que s'està produint cap a hospitals i centres de salut. "El salari de les infermeres dels centres d'atenció de majors dependents és inferior. Podem parlar de fins a 300 euros al mes de diferència (si es compara sou base i complements), però ja no es tracta només del sou. En una residència, la infermera ha d'assumir nocturnitat, treball per torns, festius... A les infermeres dependents d'Igualtat els compten les hores de les nits igual que les hores de dia", expliquen fonts del Col·legi Oficial d'Infermeria. I això que sindicats i patronal van aprovar noves taules salarials per a més de 15.000 treballadors que depenen de Conselleria d'Igualtat perquè passaren a cobrar de 1.445 euros a més de 2.100, i ni així. I és que la major part del sector està en mans privades i és decisió de les empreses pagar més o menys.

La sobrecàrrega assistencial, la precarietat salarial i la manca de reconeixement de les infermeres que treballen en residència impliquen acceptar qualsevol lloc de treball oferit des de la Conselleria de Sanitat, ja que l'objectiu és sumar punts per a augmentar els mèrits i aconseguir, abans o després, una plaça. "Si les infermeres de residència formaren part de la Conselleria de Sanitat i les condicions laborals i borses d'ocupació estigueren unificades, aquest problema no existiria i no hi hauria una fuga de personal tan evident d'un sector privatitzat cap al sector públic". I és que el 75 % de les residències de la tercera edat estan en mans privades i concertades. És més, de gestió pública i directa només hi ha en tota la Comunitat Valenciana 10 residències públiques: cinc a Alacant (RPMD Alacant, RPMD Mariola, RPMD Torrevieja, RPMD La Florida i RPMD Pintor Emilio Sala); dues a Castelló (RPMD Lledó i RPMD Borriana), i tres a València (RPMD Aldaia, RPMD Carlet i RPMD Silla). Ara bé, en aquestes residències de gestió pública el problema de falta de personal sanitari és el mateix.

Sense metge ni fisioteràpia

Al problema generalitzat de falta d'infermeres se suma que, en moltes residències, sobretot les menudes, "hi ha llocs assistencials que es consideren no substituïbles en vacances, com ara metges, fisioterapeutes o psicòlegs". És a dir, aquests professionals directament no es consideren substituïbles. "Estar sense metge en la residència suposa una sobrecàrrega de treball per a infermeria, que assumeix algunes funcions com tràmits amb farmàcia, resultats d'analítiques, etc. D'igual manera, romandre durant l'estiu sense fisioterapeuta deriva en un empitjorament de la mobilitat i un augment del risc de caigudes, ja que en les persones majors s'evidencia la falta d'exercici en la seua activitat diària. En el cas de mancar de psicòleg, la infermeria acaba assumint algunes funcions que serien d'aquesta professió", denuncien des del col·legi oficial.

Homologar el títol i treballar l'últim any de carrera

Des de l'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (AERTE) asseguren que el problema rau en la "falta de professionals", ja que "falten infermeres", motiu pel qual "la solució ha de passar per deixar de posar pegats i augmentar l'oferta formativa, ja que la majoria d'infermers dobla i treballa en dos llocs. És més, el president d'AERTE, Jose María Toro, creu que fins que s'augmente el nombre de professionals, "s'han d'accelerar els processos d'homologació de títols". "De fet, nosaltres ja hem demanat que puga treballar qui està en tràmit d'homologar el títol i, fins i tot, que puga treballar qui està en l'últim any de carrera", conclou.