Alerta per contaminació per pols sahariana a València

L'Ajuntament de València ha activat hui, dijous 13 de juliol, el protocol municipal de mesures que s'han d'adoptar durant els episodis d'alta contaminació per partícules disperses en l'atmosfera de la ciutat. En aquesta ocasió, aquest protocol s'ha posat en marxa per la intrusió de pols sahariana i recomana, entre altres consells, que es minimitze el consum energètic. També aconsella evitar la pràctica d'exercicis físics a l'aire lliure i que, en la mesura que siga possible, es romanga en llocs d'interior.

El protocol activat implica l'aplicació de mesures per a informar la població especialment sensible com ara majors, xiquets i persones amb patologia respiratòria o cardiovascular, així com persones amb malalties cròniques, com la diabetis, i immunodeprimides i embarassades.

Entre aquestes recomanacions també es troben la de l'ús del transport públic en els desplaçaments, o la de realitzar una conducció eficient, suau i, en la mesura que siga possible, sense parades i arrancades brusques. Així mateix, l'Ajuntament aconsella a la ciutadania que minimitze el consum energètic, i limita la crema de restolls i marges agrícoles.

Aquesta informació ha d'arribar a centres de salut, hospitals de la ciutat i residències d'ancians i centres de dia, tal com preveu el protocol que s'ha activat després de l'últim informe tècnic que indica que l'última mitjana diària en els mesuraments registra que s'han superat els 50 µg/m³ de PM10 en dues estacions amb factor de correcció com són Doctor Lluch i Olivereta. Això suposa l'activació del nivell d'Episodi Tipus 1, que implica tota una sèrie de mesures informatives a la població.

Dimarts passat, 11 de juliol, es va superar, en dues de les estacions amb factor de correcció que mesuren la contaminació a la ciutat (Olivereta i Doctor Lluch), el valor establit per a controlar la contaminació atmosfèrica per partícules, amb un límit diari de 50 µg/m³ de PM10, i ahir, dimecres 12 de juliol, també es va sobrepassar.

Segons aquestes dades, València es troba davant un episodi Tipus 1, per mantindre's durant dos dies consecutius el nivell de preavís per PM10 (superació en dues o més de dues estacions el valor límit diari). Aquests nivells de PM10 tenen el seu origen en les intrusions saharianes que està patint el sud-est i est de la península Ibèrica (segons els informes de predicció de masses d'aire africà sobre Espanya del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic).

L'activació del Protocol per Episodi Tipus 1 comporta, a més d'una especial atenció i seguiment dels nivells de PM10 per part dels serveis municipals, mesures informatives a la població i una sèrie de recomanacions per a difondre. Deixarà de tindre efecte tan bon punt es restablisquen les condicions òptimes de qualitat de l'aire, la qual cosa serà comunicada per la mateixa via informativa.