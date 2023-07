La banca haurà de competir amb el 3,8 % de les lletres per a remunerar depòsits

No li resultarà barata a la banca espanyola la política de no remunerar els depòsits dels seus clients i, a canvi, d'instar-los al fet que invertisquen en deute públic, amb comissions, per a obtindre rendiment per als seus estalvis. Les entitats financeres, segons el consens del mercat, s'apresten en la segona meitat d'enguany a traslladar als detallistes l'abonament d'interessos per guardar els seus diners que ja paga a les grans empreses, però hauran de competir amb productes com les lletres del tresor, que estan oferint molt bons retorns.

Els títols a 9 mesos de les lletres del tresor van marcar en la subhasta de dimarts passat un rendiment marginal del 3,810 %, la cota més elevada des de 2013, quan es van llançar els títols a aquest termini. Els de tres mesos, el 3,531 %, s'han situat al nivell de fa quasi 12 anys. I tot això després que la setmana passada les lletres a 12 mesos s'acostaren també al 4 %. BCE Els bancs no han fet el pas de remunerar els depòsits per l'excés de liquiditat que els ha facilitat les polítiques expansives del Banc Central Europeu (BCE) per a lluitar contra la pandèmia i la inflació, entre les quals hi ha una pujada dels tipus d'interés al 4 %. Aquesta alça és el que està provocant que els interessos de la renda fixa estiguen també alts. Tot indica que la fase d'excés de liquiditat està en les últimes. Així i tot, quan els bancs comencen a competir entre si pel passiu hauran d'oferir interessos atractius per a captar l'estalvi que els seus clients en aquests últims mesos han destinat a altres productes. "En efecte, el més lògic és que si els tipus de productes alternatius pugen, la banca haja de pujar la remuneració dels depòsits. I si fa mesos no ho feia, és perquè no necessitaven captar liquiditat. Però conforme l'excés de liquiditat desaparega, la banca haurà d'aproximar els seus tipus als dels productes competidors com el deute públic", va assegurar ahir a aquest diari el director adjunt de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Joaquín Maudos. Depòsits Maudos va afegir que "si bé fins fa poc la banca va transmetre en escassa mesura la pujada de tipus als depòsits, la situació està canviant a poc a poc, de manera que la remuneració mitjana ja s'està acostant a la d'altres països. Això s'explicava per l'abundant liquiditat que tenia la banca espanyola provinent del BCE. A la fi de juny, se'n va retornar una part i en queda encara una altra de pendent. A mesura que es retorne, la banca haurà d'apel·lar als depòsits augmentant tipus". "Ja és possible trobar algunes ofertes per damunt del 3 %. A mesura que l'excés de liquiditat desaparega, els tipus continuaran pujant (més encara si el BCE torna a apujar el preu dels diners), unint-se més bancs", va concloure.