Bon resultat del Club Halterofília Tavernes en l'autonòmic

El Club Halterofília Tavernes va segellar la seua participació en el campionat autonòmic absolut amb dos podis importants.

Sara Canet va aconseguir la segona posició, molt lluitada, en el podi de la categoria 55Kg, superant les seues pròpies marques per segona setmana consecutiva, després d'haver-se superat la setmana anterior en el campionat autonòmic júnior, en què es va posicionar com a primera en la seua categoria.

Borja Felis, per segon any consecutiu, va aconseguir la primera plaça en la categoria 89Kg, després d'una excel·lent actuació, alçant un total olímpic de 280Kg, 130Kg en arrancada i 150Kg en dos temps. A més, també va rebre la medalla de la tercera posició per federacions aconseguida en el campionat d'Espanya absolut, amb la resta de companys de la Comunitat Valenciana que van participar a Almeria amb ell.