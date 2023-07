Carlos Mazón és triat president de la Generalitat amb els vots de PP i Vox

Carlos Mazón ha sigut investit nou president de la Generalitat amb els vots de PP i Vox. Mancant l'oficialitat del BOE, que publicarà el nomenament en un dia o dos, el candidat de la formació popular ha aconseguit la confiança de les Corts i es convertirà en qüestió d'hores en nou cap del Consell després de huit anys de Botànic.

No hi ha hagut sorpreses. Tal com estava previst en virtut de l'acord de coalició entre PP i Vox, Mazón ha obtingut 53 sís (40 del seu partit i 13 de la ultradreta) contra 46 nos de PSPV i Compromís. La votació ha sigut in voce i ha arrancat, per sorteig, amb la diputada socialista Rosa Peris.

Ja amb la votació guanyada, Mazón ha rebut una llarga ovació dels seus companys de partit i dels diputats de Vox, després de la qual el president eixint, Ximo Puig, ha sigut el primer a acostar-se a felicitar-lo. Després d'ell, els altres dos síndics, Baldoví i Ana Vega.

El ple ha transcorregut amb agilitat i la votació s'ha produït abans de l'esperat, abans de les 15.30 hores. A la contracció ha ajudat el menor nombre de grups parlamentaris, que en aquesta legislatura cau de sis a quatre, així com que Mazón no haja replicat, com és lògic, al seu síndic Miguel Barrachina. Vox, per la seua banda, també ha contribuït a l'accelerada i ha reduït la intervenció, realitzada per Ana Vega.