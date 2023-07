El Joventut iguala l'oferta de València Basket per Kyle Guy

Quasi sobre la botzina, el Joventut de Badalona ha decidit igualar l'oferta del València Basket per l'escorta Kyle Guy. El club de Badalona, posseïdor dels drets de l'estatunidenc, tenia de termini fins a les 23.59 hores d'ahir per a presentar una oferta en l'ACB igual a la que va enviar fa cinc dies el club de la Fonteta.

Ara, s'obri un escenari en el qual el València BC haurà d'estudiar la situació i decidir si negocia amb els verd-i-negres o es retira de la licitació per Guy. Els taronja mantenen el seu interés en un dels millors tiradors de l'ACB 22/23, per la qual cosa l'opció més factible és que els dos clubs s'assenten per a acordar una compensació que tots dos entenguen raonable.

Si finalment no hi ha enteniment, el Joventut hauria d'assumir el salari oferit pel VBC a Guy per a les dues pròximes campanyes, o posar-se d'acord amb l'americà perquè jugue lluny d'Espanya.

Interés des de Grècia per Guy

Precisament, la nit de dimecres, des de Grècia, s'ha apuntat un interés de l'Olympiacos. A més, el portal especialitzat www.encestando.es assenyala el Panathinaikos com un seriós aspirant en la licitació per Guy. Els verds d'Atenes tenen en la rampa d'eixides dos escortes, Matt Thomas i Marius Grigonis.

El mateix Olympiacos negocia un contracte amb Luke Sikma, de qui el València BC és posseïdor dels seus drets en les competicions ACB.

Tanteig també per Kassius Robertson

Cal recordar que el València Basket es troba immers també en un altre procés de tanteig amb el jugador del Monbus Obradoiro, Kassius Robertson. L'equip gallec pot igualar l'oferta en l'ACB fins diumenge que ve a les 23.59 hores.