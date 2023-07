L'Aemet adverteix del que arriba després de l'onada de calor: "Des de dissabte..."

L'onada de calor que en els últims dies ha assotat la península Ibèrica continua marcant amb força l'agenda meteorològica espanyola, on hui, dimecres 12 de juliol, diverses zones del sud es troben en alerta roja davant la possibilitat d'arribar a més de 44 °C a l'ombra, segons detallen els avisos emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Malgrat que el pitjor de l'onada de calor s'esperava per a principis de setmana, la veritat és que les altes temperatures continuen i el termòmetre no sembla voler baixar. Almenys a València, on el mercuri se situa àmpliament per damunt dels 30 graus. No obstant això, l'Aemet ja ha apuntat quan podria finalitzar aquesta segona onada de calor de l'estiu i què passarà quan això ocórrega.

Avisos especials de l'Aemet per l'onada de calor

En els avisos especials emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia amb motiu de l'onada de calor, els experts explicaven que la responsable d'aquesta situació d'altes temperatures era "una dorsal situada a l'est de la península Ibèrica, per Algèria", que llançava "una massa d'aire d'origen saharià, molt càlida i seca, acompanyada de pols en suspensió en bona part de la Península".

Això, unit a "l'estabilitat i a l'alta insolació" pròpia de l'època, ha provocat un augment de les temperatures que ha desembocat en una onada de calor.

Aquesta situació es prolongarà una mica en el temps i, en funció del lloc de la Península de què es tracte, finalitzarà abans o després. No obstant això, el gran canvi arribarà dissabte que ve, 15 de juliol, tal com anuncia l'Aemet.

Aquesta jornada estarà marcada "en bona part del país" per un "oratge estable i cels poc nuvolosos", segons detalla l'Agència Estatal de Meteorologia. "No obstant això, a causa de l'aproximació d'un front atlàntic al nord-oest de la península Ibèrica, s'esperen cels nuvolosos i pluges febles, en general, a Galícia i l'àrea cantàbrica". Les precipitacions, agrega, "aniran desplaçant-se d'oest a est al llarg del dia i tendint a remetre".

També s'espera "intervals de núvols baixos matinals i probables boires en els litorals mediterranis i l'extrem oest peninsular", mentre que hi haurà "núvols d'evolució en zones d'interior del terç est, amb probabilitat d'arruixades i tempestes al Pirineu i alguna tempesta seca en altres zones d'Aragó i Catalunya".

Però això no significa que la calor remeta, ja que les "màximes aniran en augment en l'àrea mediterrània i la vall de l'Ebre". De fet, es poden superar els 34-36 graus a l'interior dels terços sud i sud-est peninsulars, conca de l'Ebre, depressions d'Osca i Lleida, així com a Balears".

El vent predominant en aquesta jornada serà "de component oest en gran part de la península Ibèrica".