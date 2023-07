Vot per correu a València: quines oficines obrin dissabte?

Les eleccions generals en plenes vacances han disparat el nombre de sol·licituds per correu. Els electors que opten per aquesta modalitat tindran de termini fins hui, dijous 13 de juliol, per a sol·licitar el vot per correu i fins al pròxim 20 de juliol (en horari habitual) per a depositar-lo en qualsevol oficina de Correus.

Per això, Correus ha modificat l'horari de les seues oficines a València i dissabte tornarà a obrir les seues portes en 26 oficines com a mesura extraordinària per a atendre el vot per correu. Oficines de correus obertes a València el dissabte 15 de juliol Dissabte estaran operatives, de 9 a 14 hores, les següents oficines de València: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 21 i 22, i les oficines de Cullera, Sagunt, el Port de Sagunt, Gandia, Grau de Gandia, Oliva, Xàtiva, Torrent, Mislata i Paterna. També s'han ampliat els horaris habituals d'estiu en 35 enclavaments de la província. Des de Correus recomanen a la ciutadania no deixar els tràmits del vot per correu per a última hora i iniciar-los amb el marge de temps suficient perquè el procés es puga realitzar amb normalitat.