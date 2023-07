Alzira reobri al trànsit el cèntric carrer Pérez Galdós

L'Ajuntament d'Alzira ha reobert al trànsit el cèntric carrer Benito Pérez Galdós aquest divendres després de més d'un mes d'obres.

A principis de juny, van arrancar els treballs per a reformar el paviment. Les llambordes instal·lades quan es va transformar el carrer per a donar major espai al vianant no van resistir el pas de vehicles, molts dels quals eren pesants, i al cap de poc temps es van observar els primers desperfectes en forma de clots.

Després de retirar-se el paviment deteriorat, s'ha habilitat una calçada convencional d'asfalt a la qual se li han aplicat uns motles amb forma de requilla per a simular l'estètica empedrada anterior.