Cavani: de fitxatge estrela a problema

El València i Edinson Cavani necessiten una solució. Pel bé de tots. El club i el davanter estan condemnats a entendre's i aconseguir un acord que satisfaça les dues parts. Les dues postures són clares. El València li obri la porta al futbolista per a desfer-se de la seua elevada fitxa, reduir la massa salarial i disposar del marge de maniobra suficient per a signar un nou perfil de davanter que s'ajuste a les necessitats de Rubén Baraja. L'uruguaià, per la seua banda, està disposat a eixir, però sempre que siga a un equip que li seduïsca esportivament. Si no és així, al jugador i a la seua família no els importaria quedar-se a la ciutat, lluitar per un rol més protagonista i complir l'any de contracte que encara li resta fins a juny de 2024. Tot passa per eixir al mercat i trobar una solució. Qualsevol altra cosa seria un problema, especialment per al club.

El València està disposat a obrir-li la porta a Cavani i donar-li la carta de llibertat sempre que perdone l'any de contracte que li queda. El club està obert a qualsevol fórmula econòmica que beneficie totes les parts. L'uruguaià ara mateix és una càrrega per al club pel seu salari i perquè no ha donat el rendiment que s'esperava la temporada passada amb un pobre bagatge de cinc gols en la Lliga. El pla del club implica estalviar-se l'alta fitxa del futbolista i eixir al mercat a la recerca d'un altre 9 que s'ajuste al perfil que vol el Pipo. El club, de fet, fa setmanes que pentina el mercat de davanters a la recerca de substituts. El València no té pressa i espera al mercat, conscient també que com més prompte es resolga el serial de Cavani, més possibilitats tindrà la direcció esportiva d'arribar a les primeres opcions. Tampoc té pressa Cavani. El davanter està a gust en el València tot i el seu rol menys protagonista i només es planteja eixir si troba una destinació que realment li convença. El factor família també compta. El seu entorn més proper es troba molt còmode a la ciutat i només valoren una eixida si garanteix qualitat de vida i unes condicions favorables al nivell esportiu-econòmic. El que més s'assembla a aquest escenari és Boca Juniors. El club xeneize és l'opció que més sedueix el jugador. Cavani veu amb bons ulls jugar la pròxima temporada a la Bombonera. La Copa Libertadores el motiva. Per això va parlar amb el vicepresident Juan Román Riquelme durant les seues vacances a Salto i per això aquesta setmana ja s'ha produït una reunió a l'Argentina entre el seu agent i germà i els dirigents xeneizes. El contacte està obert. El gran problema és l'elevat salari. Si Boca l'assumeix íntegrament, el València no demanarà diners pel seu traspàs. Pot ser la solució.