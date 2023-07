L'alcalde de Sagunt demana responsabilitat per a gaudir d'unes festes segures

El saló de plens va ser escenari dijous de la Junta Local de Seguretat amb motiu de l'imminent inici de les festes patronals. En aquesta reunió van participar l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la regidora de Festes i Cultura Popular, Patricia Sánchez, la delegada de Policia Local, María José Carrera, així com representants de la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

L'objectiu principal de la junta va ser posar en comú els operatius a la recerca de la màxima coordinació entre els cossos de seguretat i els departaments municipals que fan que les festes patronals siguen segures.

Responsabilitat de tots i totes

L'alcalde assenyala que "en aquestes dates tan especials, quan milers de persones es reuneixen, la seguretat es converteix en una tasca encara més crucial per a nosaltres. L'objectiu és proporcionar un entorn segur i acollidor per a gaudir plenament de les festes. És imprescindible -afig Moreno- la coordinació i el diàleg continu entre els diferents cossos per a estar previnguts davant possibles imprevistos i per a oferir el millor servei possible. Així comencem les nostres festes, preparats i amb garanties, encara que és el deure de tots i totes gaudir d'aquests dies amb responsabilitat".