Mazón presentarà el seu Consell dimecres

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, prendrà possessió del càrrec dilluns que ve, 17 de juliol, a les Corts Valencianes, i dimecres donarà a conéixer quins seran els membres del govern que compartiran el PP i Vox, segons ha avançat À Punt en un comunicat en el qual ha revelat la programació de la setmana i han confirmat fonts populars.

El Ple de les Corts Valencianes tornarà a reunir-se dilluns a les 11 hores perquè Mazón, que va ser triat president de la Generalitat dijous amb el suport de 53 dels 99 diputats de l'hemicicle, els de PP i Vox, prometa o jure el seu càrrec.

Mazón ha recuperat el Govern Valencià per al PP i ha posat fi a dos mandats del Govern del Botànic presidit pel socialista Ximo Puig, gràcies a la seua victòria electoral el passat 28 de maig i al pacte aconseguit amb Vox per a formar un executiu de coalició.

La sessió plenària començarà a les onze del matí, amb la promesa o jurament del càrrec de president per part de Mazón, després de la qual cosa efectuarà una "Proposició" sobre el seu programa de govern, que no serà objecte de debat, i després de la qual es donarà per conclosa la breu sessió plenària.

Posteriorment, el nou president es dirigirà al Palau de la Generalitat, on el rebrà el president eixint, Ximo Puig, amb qui podria mantindre una xicoteta conversa privada, després de la qual, Puig i tot el seu equip de govern deixaran el Palau.

El Consell, dimecres

Dimecres, 19 de juliol, és quan Mazón té previst anunciar la composició del nou Govern Valencià, han assenyalat a EFE fonts del PP.

De moment, l'única cosa que es coneix del futur govern de la Generalitat és que Vox tindrà la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura, que dirigirà el torero Vicente Barrera, així com les conselleries de Justícia i d'Agricultura.

També se sap que la Conselleria d'Igualtat continuarà mantenint el rang de vicepresidència (com durant l'etapa de govern del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem), i que estarà en mans del PP, segons va anunciar Mazón en el debat d'investidura.

A la presa de possessió de Carlos Mazón està previst que assistisca la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara que això dependrà de com es trobe, després de l'avortament que ha patit aquesta setmana.

La dirigent popular madrilenya també té previst assistir a València a un acte amb militants la nit de diumenge.