Rita Barberá serà alcaldessa honorària de València

La Junta de Govern Local ha aprovat l'inici dels tràmits administratius perquè Rita Barberá siga alcaldessa honorària de València i perquè el pont de les Flors porte també el seu nom.

En la pròxima convocatòria de la Comissió de Cultura serà on es presente aquesta proposta per a ser aprovada després del seu pas per la Junta de Govern. L'expedient perquè siga nomenada alcaldessa honorària de València s'aprovarà primer en la Comissió de Cultura, per a ser posteriorment aprovat en el ple municipal. El nomenament com a alcaldessa honorària s'inclourà juntament amb la resta d'honors i distincions de la ciutat per a l'any 2023 que ja estan en tramitació.

L'alcaldessa, María José Catalá, ha recordat que aquest nomenament de Barberá a títol pòstum “és un compromís que vam assumir en el seu moment, que ja vam plantejar a aquest ajuntament quan governava l'esquerra, que no el va voler aprovar, però que nosaltres hem volgut aprovar només arribar a l'alcaldia per una qüestió de justícia i perquè, a més, la ciutadania demana aquest reconeixement social a qui va ser durant tants anys alcaldessa d'aquesta ciutat que va transformar”.

Aniversari del naixement

Catalá ha explicat que l'aprovació per part de la Junta coincideix amb l'aniversari de naixement de Rita Barberá (16 de juliol de 1948), “i pensem que és una ocasió especial, i també per a iniciar la tramitació perquè el pont de les Flors es diga pont de les Flors Alcaldessa Rita Barberá”.

“Amb això –ha afegit María José Catalá– fem un acte de justícia amb la que va ser alcaldessa de la ciutat, amb la ciutat en si i amb els seus veïns, i també amb la memòria democràtica d'aquesta ciutat, que no ha de ser una parcel·la que estiga reservada a l'esquerra, sinó que és de tots”.