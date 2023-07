Rússia prohibeix per llei el canvi de sexe

Repetidament, Vladímir Putin en els seus discursos ha criticat com Occident tracta el col·lectiu LGTBI. Aquest clima també es respira en la Duma russa, que ha consolidat el gir conservador que està en marxa des de fa anys al país euroasiàtic aprovant una llei que prohibeix explícitament els canvis de sexe. Concretament, aquesta restringeix les operacions de reassignació de sexe.

D'acord amb la llei, hi haurà algunes excepcions per raons mèdiques en les quals es permeta la intervenció mèdica quan hi haja malformacions genètiques o desajustaments hormonals que sí que permetran l'operació dels genitals. El portaveu del parlament, Viacheslav Volodin, en Telegram, va apuntar que aquesta decisió es va prendre "per a protegir els ciutadans i els xiquets" i va descriure el procés de reassignació de gènere com "el camí cap a la degeneració de la nació". Va afegir que això és "inacceptable" a Rússia. Els activistes pro drets humans han advertit que això incrementarà les cirurgies clandestines i el nombre de suïcidis de persones transsexuals.

País conservador

Una vegada ratificada per la cambra alta i el president rus Vladímir Putin, que haurà de signar la llei, els que s'hagen reassignat el gènere no podran adoptar infants i veuran com els seus matrimonis poden ser cancel·lats si un dels dos contraents es va canviar el sexe legalment.

Els representants de l'oficialisme rus solen parlar en contra del que consideren "valors occidentals", cosa que abasta la tolerància amb el col·lectiu LGTBI, que consideren una ideologia estrangera que amenaça el que veuen com a "valors tradicionals i espirituals de Rússia". Aquest punt de vista el comparteix també Putin, que en els seus discursos, fins i tot en moments com l'annexió de Kherson, Zaporíjia, Donetsk i Lugansk -regions ucraïneses, una annexió no reconeguda per la comunitat internacional-, ha criticat que a Occident hi haja "papà 1 i papà 2", i ha reiterat que Rússia vol ser més tradicional.

Recentment, el desembre de 2022, la mateixa Duma va endurir la seua anomenada "Llei contra la propaganda homosexual", cosa que va limitar tot tipus de contingut audiovisual i escrit en el qual apareguen personatges homosexuals i transsexuals, fins i tot equiparant-lo legalment amb la pedofília. Prèviament, només s'aplicava aquest tipus de mesures en contingut dirigit a menors d'edat, hui dia, fins i tot suggerir en un llibre o pel·lícula que l'homosexualitat és una cosa "acceptable" no està permés. Quan es va aprovar aquesta llei contra l'anomenada "propaganda LGTBI", les editorials van demanar a molts escriptors contemporanis russos canvis per a ajustar els seus llibres al nou marc legal.