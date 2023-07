Vicente Mompó, del PP, nou president de la Diputació de València

El PP també governarà la Diputació de València. Ens Uneix, el partit de Jorge Rodríguez, ha complit amb la seua amenaça i la seua representant en el ple provincial s'ha votat a si mateixa, cosa que ha provocat un empat entre la dreta i l'esquerra que es resol a favor dels populars per ser la formació amb més representants. Vicente Mompó, alcalde de Gavarda i líder provincial del PPCV, és així el nou president de la Diputació.

Hi ha hagut reunions fins a l'últim moment, però com ha expressat el mateix Rodríguez, líder de la formació, a l'entrada del ple: "No ha canviat res, mantenim la nostra posició". És a dir, no votarien a favor del socialista Carlos Fernández Bielsa, justificant la desconfiança en la direcció autonòmica del PSPV de Ximo Puig. I això ha fet la representant d'Ens Uneix, Natàlia Enguix.

L'única diputada de la formació comarcalista, la que podia desempatar la contesa a favor de l'esquerra, s'ha votat a si mateixa tant en la primera com en la segona votació. I malgrat que el partit de Rodríguez havia demanat a PSPV i Compromís que votaren a Enguix si volien "parar la dreta" i conformar un govern progressista, no ha sigut així. Tant socialistes com valencianistes han votat a Bielsa.

Així, els 13 vots del PP més els dos de Vox, que han fet costat a Mompó (el vot és secret, però no han presentat candidat alternatiu), i els 12 dels socialistes més els tres de Compromís han provocat un empat a 15 que ha atorgat, després d'una segona votació en la qual s'han repetit els mateixos resultats, la corporació provincial al partit amb més diputats en el ple, és a dir, el PP.

"Decisió imperdonable"

I si el resultat de la votació i que Mompó poguera prendre la vara de comandament va ser la fractura entre les formacions d'esquerres, aquesta s'ha visibilitzat en els discursos posteriors en els quals PSPV i Compromís han carregat contra la decisió d'Ens Uneix, a més de demanar "perdó" a la "ciutadania progressista". "Sent un profund neguit" per una decisió que ha qualificat "d'imperdonable" i que "ningú entén", ha indicat Bielsa, del PSPV, que ha assenyalat que un govern progressista en la Diputació "era una oportunitat històrica que s'ha perdut per un error immens".

"La Vall no ens uneix, la Vall ens separa, han estat provocant amb la seua actitud el que ha ocorregut, que l'extrema dreta governe també ací, i això ho hauran d'explicar no sols a la Vall d'Albaida, sinó en totes les comarques", ha afegit Dolors Gimeno, de Compromís. "No hem complit amb el nostre mandat amb la ciutadania", ha assenyalat la valencianista, que ha insistit que si els problemes entre aquestes dues formacions són "personals i no polítics" significa que "no estan a l'altura de ser representants".

Prèviament, la representant d'Ens Uneix, Natàlia Enguix, que ha sigut la primera a parlar, ha assenyalat que les negociacions no han arribat on volíem a causa "dels egos i les lluites internes". L'objectiu principal, ha dit, ha de ser "millorar la vida de la gent, i si perdem de vista aquest objectiu, poden passar coses com que hui no hi haja un govern progressista en la Diputació".