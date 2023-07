Diana Morant aprén a fer ceràmica a Manises

Més que les mans en la massa, Diana Morant ha posat les mans sobre el fang per a modelar la seua primera figura de ceràmica. Ho ha fet durant la visita a la Festa de la Ceràmica, que va celebrar Manises aquest cap de setmana. L’encara ministra de Ciència i Innovació no ha dubtat a posar-se el davantal i aprendre, assessorada per l’expert Pepe Royo, a modelar un atuell en un torn allí instal·lat. Durant la Festa de la Ceràmica també se celebra el Concurs Torn Vicente Díez, organitzat per l’empresa de pastes ceràmiques local Vicente Díez, S. L., que té com a objectiu donar visibilitat al torn ceràmic i acostar la ceràmica als visitants.

Seguida de prop per l’alcalde Javier Mansilla i el seu soci de govern, l’exalcalde Jesús Borràs, la gandienca Diana Morant, ha pogut conéixer en primera persona el difícil ofici de ceramista i reivindicar aquest art que ha portat Manises a ser declarada ciutat creativa per la Unesco. No només es va atrevir a modelar en el torn, la ministra també va visitar els diferents estands, on va poder veure com pintaven i decoraven les diferents peces, i es va interessar per uns imants de ceràmica posats a la venda. Morant es va emportar un record en forma d’àmfora, similar a la que Manises atorga com a màxim guardó, coneguda com a àmfora d’or que la Clavaria de les Santes Justa i Rufina ha atorgat enguany a l’empresa VICAR.