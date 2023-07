Els premis de Xúquer Viu destaquen la tasca de la Comissió Ciutat-Port

Xúquer Viu manté la tradició de reconéixer (per a bé i per a mal) les persones o col·lectius que millor (i pitjor) tasca fan per al medi ambient. Els seus premis Aigua Clara i Tarquim Pudent, concedits en un animat sopar celebrat a Castelló, ja tenen amos. D’una banda, la Comissió Ciutat-Port, “per la seua lluita contra l’ampliació del port, que amenaça l’Albufera”. I, d’altra banda, el programa conjunt del nou govern autonòmic (PP i Vox), “que proposa polítiques nefastes per als rius”.

Més de 300 persones es van reunir en el festiu sopar de Xúquer Viu a Castelló, que va comptar amb un concert d’Óscar Briz i l’estrena de l’himne musical elaborat per xiquets dedicat al riu. Els assistents, com s’ha convertit ja en costum, van atorgar, mitjançant votació popular, el premi Tarquim Pudent. En aquesta ocasió va recaure sobre el nou govern de la Generalitat, format per PP i Vox. “Per incloure entre els seus cinquanta punts que defensaran en totes les instàncies la política de transvasaments i que impulsaran l’ampliació de regadius, polítiques nefastes per al futur de les nostres masses d’aigua”, van explicar els ecologistes. D’igual manera, es va destacar amb el guardó Aigua Clara la tasca de la Comissió Ciutat-Port, formada per col·lectius veïnals, ecologistes i sindicals de València, l’Horta i la Ribera. Sobre aquesta agrupació, sorgida en 2019, van subratllar la seua tasca davant del projecte d’ampliació del port de València, “que suposa un gran atemptat mediambiental per l’impacte que tindria sobre els agroecosistemes de l’horta, els ecosistemes de les platges del sud i el Parc Natural de l’Albufera”.