Ford s’apunta al segon PERTE del cotxe elèctric per a una planta de muntatge de bateries

Ford estarà entre les companyies que opten al segon PERTE del vehicle elèctric per a invertir en la seua planta d’Almussafes. Així ho han confirmat fonts de la companyia consultades per aquest diari aquest matí, que asseguren que han “sol·licitat” la línia de bateries, la qual s’obria aquest mateix dilluns i que comptarà amb fins a 850 milions d’euros en total de pressupost. Amb aquesta decisió confirmen el que ja va avançar a aquest periòdic el president del Comité d’Empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, que va tindre el compromís de la firma a escala europea sobre la seua presència tant en la línia de bateries com en aquells projectes individuals més vinculats a la cadena de valor d’aquests cotxes.

El que de moment han rebutjat especificar les fonts de la multinacional consultades és, d’una banda, a quant ascendirà la suma que volen reclamar dins del PERTE, la publicació del qual en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va limitar a 300 milions d’ajuda màxima per companyia. Tampoc han volgut especificar, davant de les preguntes d’aquest diari, sobre si es durà a terme una ampliació de l’actual planta de muntatge de bateries —de molt xicoteta grandària i insuficient per a la futura electrificació— o si es durà a terme la construcció d’una instal·lació des de zero.

Cal recordar que, siga una o l’altra opció, això no significa que Ford vaja a fabricar les seues pròpies bateries —subministrament que podrien realitzar ells, però també Volkswagen o un altre productor—, sinó que seria en aquesta instal·lació on es muntarien aquestes cel·les per a acoblar-se posteriorment en vehicles elèctrics.

Renúncia fa un any

La confirmació de Ford es produeix quasi un any després que renunciara als més de 106 milions d’euros que se li van adjudicar durant la primera convocatòria del PERTE del vehicle elèctric després de confirmar un retard dels seus plans de producció a Espanya que impedien tindre en marxa l’electrificació de la planta per a l’any 2025, com exigien les ajudes. Ara, però, aquest procés sembla que es postergarà encara més i el primer elèctric pur d’Almussafes no eixiria com a mínim fins a 2027.