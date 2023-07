Mazón després d’assumir la Presidència de la Generalitat: “No és dia de festa, sinó de responsabilitat”

Ja com a president de la Generalitat amb caràcter general després d’haver pres possessió del càrrec a les Corts, Carlos Mazón ha sigut rebut pel seu predecessor en el lloc, el socialista Ximo Puig, al Palau de la Generalitat. Abans d’accedir a l’interior, on tots dos dirigents han mantingut una breu reunió, el nou cap del Consell ha destacat la “responsabilitat” del moment i ha assenyalat que el seu objectiu és “començar a treballar com més prompte millor”, per a la qual cosa ha demanat “el benefici del dubte”. Mazón no ha concretat quan anunciarà la composició del seu executiu, tot i que dimecres sembla el dia més probable.

Ja finalitzada la reunió i en un discurs “informal” des de la plaça de Manises, ha agraït l’“amabilitat i hospitalitat” de Puig per haver-li donat la “benvinguda” a la seu de la presidència de l’executiu valencià. “Això pertany al poble valencià”, ha indicat el cap del Consell, que ha afegit que són “els amos de tot això, els senyors als quals em compromet a servir”.

Per això, ha destacat que no sent que siga un dia de “festa o d’alegria”, sinó d’una “responsabilitat altíssima”. “El que més m’envaeix ara és la responsabilitat, el compromís i l’altura a la qual ens exigeix que estiguem el poble valencià”.

Mazón ha volgut recordar-se de la societat civil “que no és ací” o que ni tan sols sap “que s’està produint aquest acte” i ha citat la pel·lícula El candidat, de Robert Redford. Ha afegit que no demana als valencians la seua “adhesió indestructible”, sinó “el benefici del dubte”.

L’acte s’ha tancat amb la interpretació dels himnes de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, que han sigut interpretats pel quartet de corda de l’Orquestra de la Diputació d’Alacant.

Sense pistes sobre el seu Consell

El president ha remarcat que té “bastant” clars els noms del seu equip de govern, però encara s’ha reservat la data en la qual nomenarà els seus consellers: “Pròximament”, ha assenyalat només jurar el càrrec. Encara en els corredors de les Corts, ha indicat que, “mentre feia el discurs”, s’ha fixat en la “institucionalitat del moment” i ha pensat que “el més important no era el que estava passant ací”.

Es referia Mazón a “la gent que està fora, que no està amb jaqueta i amb corbata ni amb vestit i que està ara mateix perquè passant-ho malament, que pot estar en un hospital o que pot estar buscant treball o que està en una situació de vulnerabilitat i que no té la immensa sort protocol·lària i institucional o política dels que som ací hui, començant per mi”.

Ha assenyalat: “Així que, després d’haver jurat el càrrec, el primer que se m’ocorre, el primer que m’abelleix i el primer que vull traslladar és, més que il·lusió, festa o alegria, responsabilitat de començar a treballar com més prompte millor per a tots els que no són ací, per a tots el que no estan gaudint d’aquest acte, que és la immensa majoria del poble valencià”.

“I mirant-los als ulls els dic que hui ens posem a treballar per a intentar millorar la seua vida. Perquè hui, bé, perquè en aquest palau tot sembla molt bonic, no? Però hi ha molta gent a qui les coses no li semblen tan boniques com les que estan ocorrent hui ací. I vull que la meua primera actitud, la meua primera reflexió i el meu primer desig siga per a més de cinc milions de valencians que no estan tan contents hui com uns quants polítics, així que cal estar més prop d’ells que del que està ocorrent hui ací”, ha manifestat.