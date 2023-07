Naix un nou gegant citrícola amb segell valencià

La concentració en el sector citrícola avança a marxes forçades. Els grups Guillem Export i Frutas Tono han arribat a un acord per a fusionar els seus negocis de producció i comercialització de cítrics, la qual cosa dona lloc a un nou grup que gestionarà més de 200 milions de quilos i que tindrà presència en més de 25 països. Les famílies fundadores Guillem i Vercher, totes dues originàries de la Comunitat Valenciana, compartiran les responsabilitats de gestió.

Amb més de 70 anys d’història en el sector cítric, Guillem Export i Frutas Tono fan aquest pas per a crear un gran grup familiar que permetrà a les companyies desenvolupar economies d’escala i una major integració vertical en tota la cadena de valor, amb més de 3.000 hectàrees de producció pròpia i un ampli portafolis de varietats de taronja, mandarines, pomelo i llima, amb una aposta ferma pel desenvolupament i la innovació varietal.

Guillem Export fa uns anys va arribar a un acord amb Grupo Atitlan per a comercialitzar els productes de Frutas Romu, companyia de la firma inversora d’Aritza Rodero i Roberto Centeno, gendre del president de Mercadona, Juan Roig, propietaris del fons d’inversió Atitlan. A més, Frutas Tono, proveïdor de Mercadona, cultiva 1.000 hectàrees pròpies i gestiona dues instal·lacions de manipulació de cítrics, una especialitzada en mandarina.

Zones de cultiu

Aquesta unió de capacitats, amb un alt percentatge de producció a la Comunitat Valenciana, però alhora diversificada, amb zones de cultiu a Sevilla, Còrdova, Huelva, Múrcia i Tarragona, permetrà a Guillem Export i Frutas Tono comptar amb prop de 100 milions de quilos de producció pròpia, entorn del 50 % del volum conjunt que ja transaccionen com a majoristes.

Després de la signatura de l’acord, Fernando Guillem, president de Guillem Export, ha declarat que “aquesta operació és clau per a avançar en l’estratègia de creixement executada en els últims anys”, després de la integració de la branca comercial de Frutas Romu, l’adquisició de Mugui (Guillem Muñoz) i ara la fusió amb Tono.

Nova estructura

Per la seua banda, Antonio Vercher, president de Frutas Tono, ha afirmat que “totes dues famílies volem agrair als nostres clients i empleats tot el seu suport per a continuar creixent i consolidar-nos com un grup de referència en el sector”.

La nova estructura del grup permetrà una millor aproximació als clients, ampliant i millorant el servei i la qualitat durant els dotze mesos de l’any, aspectes en els quals totes dues companyies han anat avançant en els últims anys gràcies a les seues inversions en digitalització, automatització dels processos i millores de les instal·lacions.

Grans empreses

Fundada en 1997 i amb seu a Xeresa, Guillem Export ja és un dels principals especialistes en la producció i distribució de cítrics, amb la integració vertical de tota la cadena de valor, des del camp fins al consumidor final. Gestiona prop de 130 milions de quilos anuals i compta amb una plantilla de 1.200 empleats.

Frutas Tono va ser fundada a finals dels 70, és un referent en el cultiu i comercialització de cítrics en gros. Té seu a Benifairó (València), cultiva 1.000 hectàrees pròpies, que comercialitza en les seues pròpies instal·lacions. Està dirigida per Antonio Vercher, tercera generació de la família fundadora, i té una plantilla de 1.500 persones. Opera en quasi tots els països de la UE i ha ampliat la seua activitat internacional a la Xina.