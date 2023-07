Robertson ja és del València BC

El València Basket està cada vegada més prop de concloure la revolució de plantilla que es va proposar al juny. Anit va finalitzar el termini —23.59 hores— sense que l’Obradoiro igualara l’oferta feta, uns dies abans, per Kassius Robertson en l’ACB. Amb el canadenc lligat per a les pròximes dues temporades, l’objectiu se centra ara a tancar la línia exterior abans de llançar-se a buscar l’últim dels fitxatges que s’espera, el d’un ala-pivot amb un bon rang de tir.

L’internacional pel Canadà podrà complir el seu desig de fer un salt en la seua carrera amb el València, equip amb el qual disputarà per primera vegada l’Eurolliga. La temporada 22/23, Robertson va acabar en la Lliga Endesa amb un alt percentatge d’encert en triples, 40,6 %. A més, va fer història també en un partit al Buesa Arena, en el qual va arribar fins als 44 punts contra el Baskonia, la quarta millor marca del segle en la lliga. Robertson es presenta com una garantia anotadora. El canadenc amb passaport jamaicà —comunitari pel Tractat de Cotonou—, que va ser el millor anotador de la passada edició de la Lliga Endesa en la fase regular, amb una mitjana de 17,4 punts per partit, és des d’aquesta mitjanit nou jugador del València amb un contracte per a dues campanyes, fins a juny de 2025. Robertson, de 29 anys i 1,90 m, complirà un rol similar al de Jared Harper, assumint anotació en moments difícils i ajudant en la posició d’1.

La via Thomas

Des de la marxa de Kyle Guy al Panathinaikos, el València BC va reactivar l’interés per Matt Thomas. Enric Carbonell, Álex Mumbrú i Luis Arbalejo es van decantar per fer una oferta formal en l’ACB per Guy, un altre especialista que ha brillat en la seua primera temporada europea amb la Penya, i, al seu torn, una via més econòmica... Més econòmica, fins a la irrupció de la competència grega. A l’OAKA, amb un contracte de dues temporades, l’escorta de 25 anys percebrà un salari pròxim als 800 000 euros. Una quantitat encara inferior als 900.000 que Thomas tenia signats allí fins a 2024.

La qüestió econòmica ha sigut fins hui l’obstacle més gran entre el València i Thomas. No obstant això, segons ha pogut conéixer SUPER, aquest cap de setmana les dues parts han mantingut converses per a tractar d’acostar postures. Malgrat l’interés mostrat pel tècnic de l’Olympiacos, Georgios Bartzokas, al jugador de 28 anys i 1,91 m li sedueix la idea de tornar a Espanya, on guarda un bon record del seu pas per la Fonteta, escenari en el qual es va proclamar campió de la Eurocup 2019 i on guarden els seus drets ACB des de la seua marxa a l’NBA.

En paral·lel a Matt Thomas, el club no manté vives altres alternatives com les que ha portat de la Summer League a Las Vegas el nou director esportiu.

Precisament, aquest dilluns, a les 23.59 h, conclou el termini perquè qualsevol equip ACB faça ofertes qualificades per Harper i Jasiel Rivero, subjectes al tanteig pel València BC. Fins a última hora, el Baskonia medita oferir pel cubà, però té el fre de la seua condició d’estranger. Rivero espera el passaport espanyol.