El termòmetre dona un respir a l’espera d’una nova onada de calor

El descens generalitzat de les temperatures màximes i un cel que es va mantindre ennuvolat durant tota la jornada van donar ahir un respir al sufocant estiu que es viu fins al moment a la Comunitat Valenciana. No obstant això, aquesta treva no durarà molt de temps. La tercera onada de calor de l’estiu farà pujar els termòmetres a partir del dia de hui, i, fins i tot, podrien superar-se els 40 graus a partir de dimarts.

Després d’una jornada de dissabte en la qual els termòmetres d’Ontinyent van marcar 40,6 graus —la màxima nacional—, i a Xàtiva, 39, aquestes temperatures van disminuir ahir entre sis i set graus en aquests municipis, i també, encara que menys, en les capitals de província.

Segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les 17 hores, a més dels 33,2 graus del Pinós, es van registrar 33,5 a Elx, 33,8 a Villena, 32,3 a Xàtiva (6,1 menys); 32,1 a Llíria, 2,5 graus menys que dissabte; 31,7 a Xàbia o 31,2 a Alcoi, 6,8 graus menys. A Castelló, Morella va arribar als 24,9 (3,1 menys); Castellfort, als 23,4 (5,1 menys), i Vilafranca del Cid, als 24,9, 4,1 graus menys. A València, es van comptabilitzar 29,5 graus a Utiel (4,7 menys), 31 a Chelva (6,8 menys) o 30,5 a Miramar (5 graus menys).

En les capitals de províncies, les temperatures màximes van ser de 32,5 a Alacant; 30,2 a Castelló (1,4 graus menys), i 30 a València (1,4 graus menys), segons les dades d’Aemet.

L’arribada d’una borrasca

A partir de hui, l’arribada d’una borrasca a les illes britàniques provocarà un ascens dels termòmetres. L’Aemet ha activat, per al dia de hui, l’alerta groga en l’interior nord de la província de València, per màximes de 38 graus. Demà, dimarts, la zona estarà en alerta nivell taronja per temperatures que podrien arribar als 40 graus. L’alerta serà groga per màximes de 38 graus en l’interior d’Alacant i el seu litoral nord, de 37 graus en el litoral sud d’Alacant i València i l’interior de Castelló, i de 36 graus en el litoral nord valencià.