La torre eòlica se suma als projectes frustrats de la Marina

La torre eòlica projectada en el dic exterior de la Marina de València se suma ja als projectes frustrats d’inversors en el front marítim. El promotor de la torre i arquitecte valencià Fran Silvestre s’ha quedat sense soci inversor, segons van confirmar a aquest diari fonts coneixedores del projecte. La nova fita arquitectònica de 170 metres d’altura i amb una inversió anunciada de 20 milions d’euros ha punxat. Les objeccions i els dubtes per part del Consorci València 2007 sobre els avals econòmics i les garanties de desmantellament si el projecte no anava bé; i del mateix Port de València sobre la concessió, que havia de passar el filtre de la concurrència pública, sumats a la declaració judicial d’insolvència del soci inversor (Net de Gerrers), de la qual va informar El Confidencial, han malbaratat el projecte, la rendibilitat del qual depenia, a més, d’eventuals usos terciaris.

El de la torre eòlica se suma a altres projectes paralitzats. Com va anunciar aquest diari la setmana passada, el nou govern de María José Catalá ha liquidat el futur centre de dades dels docks, una de les apostes d’inversió de l’anterior govern de Joan Ribó i de la Generalitat, que van declarar d’interés públic la inversió. Declaració que aquest divendres va revocar el nou govern del PP. L’alcaldessa, en la visita recent a les obres d’adequació de l’antiga estació marítima, un altre dels projectes embossats durant mesos que finalment sembla que sí que veurà la llum convertit en espai d’oficines, ja va avançar que el centre de dades, definit pel regidor de Grans Projectes, José Marí, com a “granja de servidors”, no era l’ús que volien per a aquest edifici protegit, pendent encara de l’informe de la Conselleria de Cultura sobre la seua protecció com a bé de rellevància local. L’anterior govern va arribar a adjudicar provisionalment la concessió dels docks a Sineasen, malgrat els informes recaptats per l’anterior president del Port, Aurelio Martínez, de l’Advocacia de l’Estat, que qüestionaven els usos lucratius d’aquest antic magatzem portuari.

El Port de València tampoc ha tret a licitació la concessió dels amarraments de la Marina, encara que fa mesos que prepara els plecs de condicions i s’han establit contactes amb empreses gestores de marines de luxe per a adjudicar la gestió del lucratiu negoci dels amarraments de la Marina, convertida en base d’hivern de megaiots. La gestió indirecta dels amarraments de la Marina és una exigència de la Comissió de Competència de la UE, que va resoldre d’aquesta manera el conflicte suscitat per les ajudes de l’Estat a la Marina després de la denúncia d’un altre port esportiu valencià.

Ni la parcel·la hotelera al costat de l’edifici del rellotge, ni el varador industrial de la Marina Sud, ni tan sols el museu marítim previst a l’antic varador o el recinte de concerts permanent o el circuit del running han vist la llum. L’estratègia de l’actual equip directiu del Consorci s’ha entropessat amb nombroses objeccions administratives i polítiques.

El nou govern de María José Catalá assegura que revisarà el full de ruta per a dinamitzar aquest enclavament estratègic, on únicament semblen funcionar els restaurants i els espais de gestió privada dedicats a la innovació (Llançadora, Edem, Angels i Insomnia). De moment, tampoc ha prosperat l’ampliació de Marina d’Empreses en els magatzems 4 i 5, ni tampoc la reurbanització i renaturalització de l’entorn del magatzem 2, convertit en un gran aparcament.

La nova alcaldessa i el president Carlos Mazón han posat la Marina de València, ja alliberada del deute de 400 milions d’euros que va deixar la Copa de l’Amèrica, com una de les seues prioritats.