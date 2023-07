El “trellater” de Xàtiva glossa en vers el pacte de la Diputació de València

La decisió de la diputada Natàlia Enguix (Ens Uneix) de votar-se a si mateixa com a candidata a la Diputació de València davant de la falta d’acord amb la resta de partits del bloc progressista va causar que l’esquerra perdera l’últim gran reducte de poder que podia presidir a la Comunitat Valenciana: la Diputació de València. La situació va causar moments de gran tensió. El grup encapçalat per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va ser increpat per alguns regidors socialistes al crit de traïdor.

I les reaccions s’han succeït des de llavors. Com en tots els debats, els detractors i defensors de les diferents postures no han dubtat a l’hora de donar suport a les seues posicions amb més o menys arguments en xarxes socials. Un dels que ha presentat una lectura diferent ha sigut José Ramón Cerdà Bellver, oncle de l’alcalde Roger Cerdà i conegut com el “trellater” de Xàtiva. Ha publicat en xarxes socials una peça en valencià que glossa, el seu parer, el que va ocórrer divendres passat en la Diputació de València. La peça és la següent: DIGNITAT O VERGONYA. EL PACTE DE LA DIPUTACIÓ El PPVOX i La Vall Ens Uneix, han consumat la unió. I tota la dreta ho agraeix, amb la seua benedicció. “Progressistes” que han girat a la dreta, apartant-se del PSPV-PSOE i Compromís. Deixant-se abraçar per la ultradreta, sense vergonya, brindaran amb anís. Per a alguns en la política tot val, i canvien principis per butaques. Abraçant-se a qui era el seu rival, fins fa poques hores. Però hi ha victòries que dolen, i donen rescremor. I derrotes que engrandeixen, i fan a la gent... molt millor. És molt dur, canviar dignitat per poder. Oblidar-se del passat per un futur, acompanyat dels qui mai t’han pogut vore. Que fàcil resulta, canviar de “compis”. I de manera egoista oblidar-se dels principis. Quan el “nosaltres”, han pasat a ser “ells”. Amb barreres infranquejables, que ennuvolen els cervells. A riu regirat, premi per als pescadors. Al final, Diputació i Generalitat, per als millors postors. Hui, la poca vergonya, ha guanyat a la molta dignitat. La Diputació, Ens Unixs li la dona, al PPVOX fent unitat. Carlos, Neus, Roger i la resta de companys PROGRESSISTES. Sou com s’ha de ser, lleials a les idees socialistes. Podeu dormir a gust, amb la consciència tranquil·la. A vosaltres se us passarà el disgust, altres recordaran el dia de hui tota la vida. Amb vots progressistes, la Diputació s’ha perdut. Per decisions egoistes, que a molts han decebut. I la ciutadania recordarà, el que hui ha passat. El dia que la vergonya va guanyar la dignitat... - José Ramón Cerdà (Trellater)