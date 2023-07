El BM Morvedre brilla a Europa

La selecció espanyola d'handbol femení, les Guerreres Júnior, va conquistar dissabte el títol de campiones de l'EHF Championship 2023. En el combinat nacional es trobaven dos integrants del Club Handbol Morvedre, l'entrenadora Verónica Cuadrado, que s'incorporarà al comandament del juvenil aquesta pròxima temporada, i la jugadora del club, Claudia Juan.

Cuadrado, fins al moment segona entrenadora de la Selecció Júnior d'Espanya, després d'aconseguir l'or, va fer un breu repàs sobre les claus que han portat les Guerreres a alçar-se al més alt, arribant a superar els millors rivals com les Illes Fèroe durant la final del campionat. En aquest sentit, la que serà la pròxima entrenadora del BM Morvedre va assenyalar que "s'ha jugat a un molt bon nivell. Bona part d'això es deu al fet que han pogut jugar totes les jugadores, fet que ens ha donat el poder d'arribar a la final més fresques que qualsevol altre equip". D'aquesta manera, cal ressaltar el treball defensiu de la central del Morvedre, Claudia Juan, que compta amb 3 gols en aquest campionat, i la bona predisposició per a ajudar l'equip en qualsevol moment.

Bones sensacions

Així mateix, l'entrenadora va indicar que "ens n'anem molt contentes d'aquest torneig, molt contentes del campionat i amb molt bones sensacions, no sols per haver-lo guanyat, que era el principal objectiu d'aquest torneig, sinó per poder estar al novembre en la classificació per al Mundial del mes de novembre".