Compromís endureix el to contra PP i PSOE per l'agenda valenciana

Compromís-Sumar tracta de mobilitzar al seu electorat, especialment el vessant més valencianista, aquell al qual un pacte de la coalició de la picada d'ullet i el somriure amb Yolanda Díaz no ha acabat de convéncer. D'ací ve que cinc dies abans de la cita amb les urnes, l'UTE electoral dels valencianistes amb Sumar haja elevat el to no sols contra el PP, sinó també contra el PSOE, tractant d'escapolir-se del descoratjament i de les apel·lacions al vot útil dels socialistes.

Ho ha fet aquest dimarts la cap de llista Àgueda Micó, que ha acusat els governs "tant de PP com del PSOE" per escometre una "absoluta anomalia democràtica" per no reformar el finançament autonòmic i que la Comunitat Valenciana siga "una de les autonomies pitjor finançades de tot l'Estat sense cap justificació". "Només hi ha una veu valenciana que defensarà el dret un finançament autonòmic just", ha expressat Micó.

De fet, la dirigent valencianista ha assegurat que una de les primeres reivindicacions que presentarà al Congrés serà la reforma del caducat sistema de finançament autonòmic. “Cal reformar de manera urgent el sistema de finançament perquè el poble valencià tinga els serveis públics que mereix", ha expressat. Per a això ha reclamat "condonar de manera immediata el deute il·legítim de la Generalitat causat per aquest finançament injust, més de 40.000 milions que devem per culpa d'estar mal finançats”.

“No podem tindre més competències de despesa que diners, l'Estat ha de donar-nos més recursos per a poder finançar els serveis públics que les autonomies tenim transferits i garantir a la ciutadania igualtat de drets enfront de la resta de l'Estat, ja que quan parlem de finançament estem parlant de construir noves escoles i centres de salut, disminuir la llista d'espera de la dependència, duplicar els recursos de lluita contra els incendis o augmentar les ajudes per a persones amb el risc d'exclusió; en definitiva, parlem dels drets de totes i tots”, ha assegurat.

"Fons d'anivellament immediat"

Així mateix, la candidata de Compromís-Sumar ha reiterat la necessitat de posar en marxa mesures que compensen aquesta "ignominiosa situació" fins que el nou sistema de finançament estiga aprovat. “Cal impulsar immediatament un fons d'anivellament perquè les autonomies que reben finançament per davall de la mitjana, com la valenciana, es puguen equiparar a la resta, això és molt fàcil de fer i des d'ací fem una crida pública a PP i PSOE per a aprovar aquest fons d'anivellament tan prompte com siga possible”, ha agregat.

Una altra proposta que en paraules d'Àgueda Micó és "irrenunciable" és incloure en la Constitució el Dret Civil Valencià, com gaudeixen altres autonomies de l'Estat espanyol. “Es tracta d'un dret històric del nostre poble que es va vetar de manera injusta. Si hi ha consens en la societat valenciana i els partits polítics, no entenem com PP i PSOE continuen bloquejant-ne l'aprovació”, ha sentenciat.