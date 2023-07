Cullera soluciona la falta de serveis de la platja del Mareny de Sant Llorenç

La Regidoria de Platges de l'Ajuntament de Cullera ha solucionat la falta de serveis en el litoral del Mareny de Sant Llorenç, els veïns del qual havien denunciat la "discriminació i falta d'atenció rebuda per part del consistori" per no poder comptar amb serveis bàsics a la platja com la caseta dels socorristes, que es veien obligats a penjar la bandera que indica l'estat de la mar de manera improvisada per l'absència de torres de guaita o mastelers adequats.

Es tracta de la platja que se situa més al nord del terme municipal. L'Ajuntament va atribuir la falta d'infraestructures al retard de l'empresa adjudicatària per a subministrar les infraestructures necessàries. Des de hui, dimarts, el socorrista ja podrà situar la bandera en el seu masteler i tindre la caseta on poder prestar els serveis mínims davant qualsevol incidència. El regidor de Platges, Salvador Tortajada, ha avançat a Levante-EMV que en el matí de hui l'empresa responsable d'aquest material ja ha instal·lat la caseta necessària per al socorrista, així com el masteler on poder instal·lar la bandera que determina l'estat de l'aigua. El servei de salvament i socorrisme s'ofereix en aquesta platja des del passat 1 de juliol. Els veïns de la zona han manifestat la seua "satisfacció" després d'haver-se solucionat el problema i esperen que s'implante també una major vigilància en la zona per a controlar "l'excessiu nombre de gossos que passegen per la platja", malgrat la prohibició que hi ha en totes les platges culleranes, a les quals no es pot accedir amb gossos.