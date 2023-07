Espanya va completar una fase de classificació impecable

La selecció espanyola ha fet una fase de classificació primorosa, amb un balanç de huit victòries en altres tants partits contra Escòcia, Ucraïna, Hongria i Illes Fèroe, a més de marcar 53 gols a favor i no encaixar-ne cap en contra, però la tranquil·litat que havia de presidir els mesos següents de preparació de cara al Mundial es va veure sacsada inesperadament per la carta que quinze jugadores van enviar el mes de setembre passat a la Federació Espanyola sol·licitant no ser convocades per Jorge Vilda.

El conflicte es va prolongar durant diversos mesos, en els quals Vilda no va comptar amb Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mapi León, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García, Ona Batlle i Andrea Pereira, que no van signar la carta, però van fer costat les seues companyes, igual que Alexia Putellas, que va estar apartada de l'activitat durant molts mesos per culpa d'una greu lesió. El conflicte es va acabar reconduint de manera gradual i, finalment, Aitana, Mariona i Ona van acabar entrant en la llista definitiva per al Mundial. Grup B Espanya va quedar enquadrada en el grup B de les eliminatòries europees, amb Ucraïna, Hongria, Escòcia i Illes Fèroe. La selecció espanyola va completar una campanya perfecta que va estar esguitada de diverses golejades. Al combinat escandinau li va endossar un 0-10 en la seua estrena en la fase de classificació el 16 de setembre de 2021, i tampoc va tindre pietat en els seus desplaçaments a Hongria (0-7) i Ucraïna (0-6), ni amb Escòcia a casa (8-0). Els brillants resultats aconseguits van col·locar la Roja com una de les grans favorites en el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. En el moment del sorteig de la fase de grups, Espanya estava situada en la sisena posició del rànquing FIFA, la seua millor classificació al llarg de la història, i això li va permetre ser cap de grup en el sorteig. Després de la fase de classificació, Espanya ha jugat nou amistosos i tres partits de la Copa de Nacions a Austràlia, on va perdre contra les amfitriones (3-2) i va guanyar a Jamaica (3-0) i Txèquia (0-3).