Espectacular simulacre al Micalet

La torre del Micalet de la catedral de València ha acollit un simulacre per a l'evacuació per l'exterior -des de l'alt del campanar- amb la finalitat de valorar les destreses que serien necessàries en cas d'haver de fer un desallotjament d'algun visitant per la façana.

Aquest matí, una vintena de professionals del Cos de Bombers de València ha realitzat el dispositiu, a més de 50 metres d'altura, despenjant-se per l'exterior de la torre amb un sistema de cordes i arnesos i una llitera en la qual un d'ells ha baixat tombat, acompanyat per altres dos bombers.

Retirant la reixa i baixant

La baixada ha pogut efectuar-se en temps rècord, des que es van instal·lar els sistemes i fins a la baixada a peu de carrer han transcorregut aproximadament trenta minuts. Per a això, van haver de retirar part de la reixa que envolta el perímetre de la torre en la seua part alta.

No obstant això, els treballs per al simulacre s'han desenvolupat des de les set del matí i fins a les deu, hora en què s'ha donat per finalitzat l'exercici.

El simulacre ha resultat “totalment satisfactori”, i ha intentat reproduir un possible cas real.

L'equip de bombers s'ha dividit en dos grups. Un ha romàs a la terrassa alta del Micalet, des d'on ha començat el descens, i l'altre grup es trobava baix esperant l'arribada de la llitera, en la qual anaven un bomber tombat i altres dos d'acompanyants per a atendre la persona evacuada i poder controlar la baixada, de la mateixa manera que ocorreria si es tractara d'un cas real.

L'exercici de hui s'ha plantejat només en el cas d'haver d'evacuar una persona que necessita auxili a la part alta del Micalet i que per circumstàncies no fora possible abaixar-la per l'escala, ja que és molt estreta i els seus 207 escalons no són massa grans, sobretot en el tram final.

Presa de contacte "real"

Per això, la pràctica de hui ha pretés, sobretot, tindre “una presa de contacte real per a poder conéixer quins són els problemes per a fer un possible descens per la façana i el desenvolupament d'una possible evacuació per aquesta part si algun dia fora necessari”. I és que poden donar-se diversos casos en els quals siga més recomanable -per a poder atendre degudament aquesta persona- evacuar-la des de la façana a través d'un sistema de cordes estant tombada en una llitera. L'exercici ha resultat “totalment satisfactori”, segons expliquen des de la catedral.

Per a qualsevol altra casuística, la catedral compta amb un protocol d'emergències, previst en el Pla d'autoprotecció, “que és molt ampli i està en vigor a la seu, i que inclou l'actuació davant diferents escenaris possibles i diferents rutes d'evacuació”, afirmen.