Ferrocarrils de la Generalitat desbrossa la via fèrria a Burjassot

El “palmerar guadiana” de Burjassot, apel·latiu amb el qual “des de l'afecte” alguns veïns denominen el conjunt de datileres que intermitentment “alegren” la vorera d'accés a una andana de l'estació de metro de Burjassot-Godella, va tornar a desaparéixer. Les fulles de la planta, almenys durant un cert període de temps, deixaran d'“envair” espai per als vianants i de “netejar” laterals i baixos dels trens en arribar –en direcció a Bétera– a la parada. També van desaparéixer les mates que començaven a ocupar part de la vorera d'accés a l'andana de davant, en direcció a Castelló.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va iniciar dilluns, en el tram de la línia 1 del metro al seu pas per Burjassot –terra d'horta–, tasques de desbrossament de la mala herba i altres vegetals que inexorablement germinen i creixen en la via fèrria i l'entapissen. Després de l'erradicació del “guadiana” el matí d'aquell dia, els treballadors de l'empresa ferroviària van donar compte de la resta d'herbes adventícies.

Els transeünts, doncs, així com maquinistes dels combois i passatgers, poden contemplar de nou amb claredat elements de les instal·lacions com arquetes del sistema elèctric, embornals i senyals, un espai sanejat que també facilita, per tant, el manteniment del drenatge viari.

Com en anteriors ocasions, el veïnat –especialment el resident en habitatges pròxims als passos a nivell– va aplaudir la intervenció dels operaris d'FGV, perquè “la mala herba, lamentablement, sol convertir-se en amagatall per al fem” i “focus de fauna no desitjada” amb les conseqüents “repercussions en la salut”.