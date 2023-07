El gegant tecnològic amb any i mig de vida que fa funcionar els caixers CaixaBank, BBVA i Sabadell

Naixia oficialment fa només any i mig, però ho feia amb un múscul de 20.000 milions d'euros de facturació a escala global i una plantilla total de 90.000 empleats, 5.000 dels quals a Espanya. La companyia estatunidenca Kyndryl és, ací, qui recolza les operacions tecnològiques de bancs com CaixaBank, el Banc Sabadell o el BBVA, qui proveeix la plataforma que fa que l'operativa entre vaixells i contenidors al port de Barcelona funcione com un rellotge, és un dels grans socis tecnològics de la Generalitat i un dels col·laboradors en la digitalització de la sanitat pública catalana. Ho és per haver nascut en el si del gegant tecnològic IBM, del qual es va separar formalment a la fi del 2021 i de qui va heretar la majoria dels seus clients, però té ferma intenció d'anar molt més enllà: “Hem entés molt bé les noves generacions, fitxem cada any 500 persones”, diu el seu màxim responsable a Espanya, David Soto.

Kyndryl es defineix com una companyia de serveis: no ven equips propis, ni desenvolupa programari, sinó que s'encarrega, per exemple, d'oferir serveis informàtics a companyies que tinguen aquest departament externalitzat, o d'exercir el rol de consultor tecnològic, una àrea de negoci que han posat en marxa recentment i a la qual ja es dediquen 600 persones de la plantilla.

“Som la gent, els projectes i els serveis tecnològics”, tracta de definir Soto, com a conseller delegat per a aquest mercat. “Som els equips que estem darrere perquè les companyies òbriguen les seues botigues, les seues terminals, els seus caixers, perquè funcionen les transaccions digitals, el comerç electrònic…”, hi afig.

L'empresa no desglossa els seus ingressos per països, però sí que fa públic que en la seua carpeta figuren 250 clients que inclouen més de la meitat de les companyies de l'Ibex 35 i des de l'Ajuntament de Madrid o el Govern Basc fins a Mapfre, Pascual, Wow Concept —la cadena fundada per l'expresident d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno– o CAF, amb un 30 % i un 40 % d'aquests concentrats a Barcelona.

Per exemple, té un equip de 800 persones que operen els sistemes que fan possible que funcionen els caixers, les transaccions, o que un client CaixaBank puga consultar el seu saldo. El mateix amb Banc Sabadell, amb el qual treballen pràcticament seu amb seu a Sant Cugat del Vallès. Ja com a empresa independent han sumat a aquesta cartera el port de Barcelona, per al qual han construït una plataforma tecnològica que ha permés estalvis valorats en més de 400 milions d'euros en extremar l'eficiència de les seues operacions, o el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), l'empresa pública que integra els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat.

Plans de creixement

“El fet de ser independents ens ha fet accedir a un mercat que abans no atacàvem”, raona Soto, en relació, sobretot, al fet que ara poden treballar amb proveïdors com Oracle, Google o Amazon, a banda de la mateixa IBM. També “hem tingut sort, perquè hi havia un espai en el mercat que no ocupava ningú”, reconeix.

I s'explica: “En els últims 3 o 4 anys han aparegut tecnologies noves que seran molt disruptives, que generaran nous models de negoci i que tots els clients ja han provat, però el que està per vindre és que aquestes tecnologies suporten les càrregues de missió crítiques (cosa que realment sustenta el cor de les companyies) i en gran volum”.

D'ací les 500 contractacions anuals (desenes, diu, cada mes) que també esperen per a enguany. O els plans de créixer en indústries en les quals no tenen tanta presència (com, per exemple, el sector de la construcció) o amb nous verticals com l'atenció als processos de negoci. “Tenim la sort d'haver nascut ja amb clients i talent, però, d'altra banda, també som una companyia jove, ràpida, àgil…, que és el que necessita el mercat”, conclou Soto.