Apareixen milers de peixos morts al port de Xàbia

Un miler de peixos han aparegut morts, aquest matí, al canal de la Fontana de Xàbia, un xicotet port de llanxes al costat de la platja de l’Arenal. Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha donat la veu d’alarma en comprovar l’estat de les aigües, plenes de peixos ofegats tant en superfície com en el fons. Tant la Creu Roja com tècnics del consistori s’han desplaçat fins al lloc per a tractar d’esbrinar què ha pogut ocórrer, si bé encara s’han de prendre mostres de l’aigua per a aclarir els fets.

Segons els ecologistes, es desconeixen les causes de la contaminació de les aigües, cosa que hauran de dirimir els tècnics. No obstant això, assenyalen quatre hipòtesis que podrien haver afectat i provocat aquesta massacre. La primera és que la dessaladora haja abocat fluids salobres a aquesta zona de costa, ja que es troba al costat del canal. De fet, una altra de les opcions és que les obres que s’estan duent a terme en l’emissari de la depuradora, també al costat del canal, hi hagen tingut alguna cosa a veure, així com les aigües residuals que s’hi puguen haver abocat, cosa que els ecologistes qüestionen perquè la fauna marina té una certa resistència a aquesta classe d’aigües.

La quarta opció que es planteja és la d’una fuita de combustible de la gasolinera del port on se subministren les llanxes, que sí que podria haver produït una mort massiva de peixos.

Siga com siga, ara com ara, el consistori continua investigant què ha succeït i com pot solucionar-se. Ecologistes en Acció recorda que la platja de l’Arenal té bandera negra precisament per la contaminació persistent en les aigües, que, de fet, “va obligar a tancar-la fa unes setmanes per contaminació fecal”.