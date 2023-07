Aquests són els deu consellers del nou Consell de PP i Vox

Carlos Mazón ja té conformat el seu Consell. El president de la Generalitat ha anunciat, aquest dimecres, un govern “paritari” conformat per deu conselleries, amb una remodelació respecte als anys del Botànic; amb dues vicepresidències, una per a Vox, i en què l’exsíndica de Ciutadans, Ruth Merino, no només serà la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, sinó que serà l’encarregada d’exercir de portaveu de l’executiu autonòmic. “És el millor Consell possible que podem oferir als valencians”, ha expressat.

Aquests són els nous consellers de Mazón: Vicepresidència Primera de Cultura i Esport: Vicente Barrera Simó . Llicenciat en Dret. La seua trajectòria professional ha estat vinculada al toreig i, posteriorment, ha disposat d’empreses lligades al sector de la restauració, l’hostaleria i l’immobiliari.

. Llicenciat en Dret. La seua trajectòria professional ha estat vinculada al toreig i, posteriorment, ha disposat d’empreses lligades al sector de la restauració, l’hostaleria i l’immobiliari. Vicepresidència Segona de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, i amb les atribucions de secretària del Consell: Susana Camarero Benítez. Nascuda a València i llicenciada en Dret, ha sigut portaveu d’Igualtat en la Comissió d’Igualtat del Senat, presidenta de la Comissió d’Igualtat del Senat que va dirigir el Pacte per la Igualtat en la Cambra Alta i exsecretària d’Estat d’Igualtat. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i, a més, portaveu del Consell: Ruth Merino. Nascuda a Castelló. Ha treballat diversos anys en l’Agència Tributària, ha sigut diputada i portaveu de Ciutadans a les Corts. Conselleria de Justícia i Interior: Elisa Núñez Sánchez , d’Albacete, és doctora en Dret a Alacant i llicenciada en Ciències Religioses.

, d’Albacete, és doctora en Dret a Alacant i llicenciada en Ciències Religioses. Conselleria de Sanitat: Marciano Gómez . Nascut a Conca. Actualment, és director de l’Àrea de Gestió Clínica Mèdica de La Fe de València.

. Nascut a Conca. Actualment, és director de l’Àrea de Gestió Clínica Mèdica de La Fe de València. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació: José Antonio Rovira . Nascut a Sant Vicent del Raspeig. Ha sigut director general de Personal Docent i director territorial en anteriors governs del PP i ha sigut diputat a les Corts.

. Nascut a Sant Vicent del Raspeig. Ha sigut director general de Personal Docent i director territorial en anteriors governs del PP i ha sigut diputat a les Corts. Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: José Luis Aguirre. Nascut a València. Ha sigut vicepresident del Col·legi Oficial de Tècnics Agrícoles. Portaveu d’Agricultura de Vox a les Corts la legislatura passada. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori: Salomé Pradas . Nascuda a Castelló. Directora general de Medi Natural en governs anteriors. Secretària general al Senat del Grup Popular.

. Nascuda a Castelló. Directora general de Medi Natural en governs anteriors. Secretària general al Senat del Grup Popular. Conselleria d’Innovació, Indústria i Turisme: Nuria Montes. Nascuda a Madrid. Des de 1995 ha sigut secretària general d’Hosbec.