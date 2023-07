Les dones majors de 45 anys a penes troben eixides laborals a la Ribera

El mercat laboral de la Ribera és discriminatori. Dues dades basten per a confirmar-ho. D’una banda, el 34 % de les persones que es trobaven sense ocupació en finalitzar el mes de juny eren dones de més de 45 anys. D’altra banda, aquest sector va representar, durant el primer semestre de l’any, una huitena part de les altes que va registrar la Seguretat Social a la comarca. Les xifres mostren una clara realitat: una dona que haja superat aquesta edat i perda el seu lloc de treball tindrà més dificultats que la resta de la població per a reinserir-se.

Com ja va informar en el seu moment Levante-EMV, la Ribera va tancar el mes de juny amb 17.277 persones inscrites en Labora com a demandants d’ocupació. D’aquestes, un 34 % eren dones amb una edat superior als 45 anys. A aquesta dada se li afig la de les contractacions. En el conjunt de la comarca, se’n van registrar 42.528 al llarg del primer semestre de l’any; d’aquestes, 5.199 van beneficiar dones d’aquest sector poblacional. Una huitena part.

“La dona es veu doblement perjudicada en aquests casos”, resumeix sobre aquest tema el secretari general d’UGT a la Ribera, Raül Roselló. Primer, per ser dona ja ha de patir una bretxa de gènere. En el cas de la comarca, implica una diferència del 12,86 % respecte als contractes destinats a homes. En segon lloc, per la seua edat. Les altes laborals femenines van ascendir, en el primer semestre de l’any, a 18.530. D’aquestes, les esmentades 5.199 van correspondre a dones majors de 45 anys. O, cosa que és el mateix, més del doble de les contractacions femenines van ser a menors de 45. “Fins i tot fent una divisió sobre uns quaranta anys de vida laboral, en trams de 25 a 45 i de 45 a 65, s’observa una clara diferència entre un sector de la població i un altre, malgrat que el que rep menys altes és el que representa un major pes demogràfic, ja que inclou la generació del baby boom”, reflexiona Roselló sobre aquestes xifres.

Llarga duració

Unes dades que reflecteixen la crua realitat, perquè signifiquen que, a partir d’una determinada edat, les dones tenen més dificultats que la resta de la població per a retornar al mercat laboral. “En aquests casos, solen convertir-se en desocupades de llarga duració, ja que la seua situació de desocupació es cronifica. Normalment, una persona que passa més d’un any sense ocupació cada vegada té més complicat el seu accés a un nou lloc de treball, en aquest rang d’edat i per a les dones, la dificultat és encara més gran”, recalca el líder d’UGT a la comarca.

Roselló no dubta a apuntar cap a les administracions públiques a l’hora de reclamar “polítiques actives d’ocupació diferents”. “Cal promocionar tota classe d’ocupació, per descomptat, però els recursos públics no han de malgastar-se. Les ajudes a la contractació generalistes no van a l’arrel del problema. Hem de dissenyar estratègies molt ben pensades per a donar més facilitats als sectors més vulnerables de la població. Cal promoure l’ocupació juvenil, però també el de les persones majors de 45 anys. I, per descomptat, han de ser polítiques amb perspectiva de gènere”, exposa el sindicalista.

D’igual manera, el secretari general d’UGT a la comarca destaca que, en els últims anys, s’han fet avanços importants en l’àmbit estadístic, dins dels serveis públics d’ocupació, “que permeten fer anàlisis del mercat laboral que abans resultaven impossibles”, una evolució que, segons Roselló, ha d’aprofitar-se a l’hora d’elaborar estratègies per a la promoció de l’ocupació. Finalment, insisteix en la necessitat que les administracions local i autonòmica vagen de bracet. “Els ajuntaments han sigut claus a l’hora de desenvolupar les polítiques implementades per Labora i és una aliança que ha de consolidar-se. Han de ser aliats de les polítiques d’ocupació de la Generalitat i continuar reclamant recursos per a seguir pel bon camí”, conclou el líder d’UGT.