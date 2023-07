El PSPV critica que el nou Consell està format “per trànsfugues i velles glòries de Zaplana”

“Ostatge de l’extrema dreta, amb velles glòries de Zaplana, amb trànsfugues i de passat”. Són les característiques amb les quals el PSPV ha qualificat el nou Consell conformat per Carlos Mazón. Minuts després que el nou president de la Generalitat anunciara la composició del nou executiu autonòmic, malgrat els cent dies de gràcia que va assegurar que li donaran els socialistes, la síndica, Rebeca Torró, ha criticat els nous integrants que lideraran els deu departaments del nou Govern valencià.

“És un govern del passat, amb la marca de Zaplana, començant amb el mateix president Mazón, i tots sabem el que va passar en aquella etapa”, ha assenyalat. En aquest sentit, la dirigent socialista ha indicat que “el Partit Popular fa mesos que parla del ‘canvi’, però, en realitat, el que estem veient és un viatge al pitjor passat de la nostra terra” i ha ironitzat amb el fet “Zaplana els cria i ells s’ajunten”.

A més, Torró ha subratllat que “és un Consell que acull trànsfugues encoberts com la senyora Merino, una pràctica habitual del mateix PP de sempre”. Així mateix, Torró ha apuntat que “els i les socialistes els donem als membres del nou Consell cent dies de gràcia, ni un més”, i ha confiat que “el temps i les condemnes per corrupció hagen servit d’alguna cosa i que el PP no torne a condemnar la Comunitat Valenciana”.

Així mateix, ha expressat que aquest nou executiu “té l’enorme responsabilitat de treballar per la immensa majoria dels valencians i valencianes, no per a uns pocs ni per a les elits, com fa el Partit Popular cada vegada que governa”. “Això és un punt mort; en 2027, els socialistes tornarem a la Generalitat”, ha conclòs.