“Rojos al paredón”: Compromís per l’Olleria denuncia els atacs als seus cartells electorals

Compromís per l’Olleria ha denunciat, davant de la Junta Electoral d’Ontinyent, els atacs a la cartelleria electoral de Sumar-Compromís a la localitat. “Aquests dies, els feixistes ens han tornat a amenaçar i a arrancar els nostres cartells electorals. Ja ho van fer en la campanya de les municipals, però no ens faran callar. No els tenim por”, van assenyalar des de la coalició valencianista el passat 9 de juliol.

Els autors dels fets van fer una pintada ofensiva amb la frase “Rojos al paredón” en la propaganda electoral de Sumar-Compromís i van arrancar diversos cartells al municipi. El 12 de juliol, la Junta Electoral va tractar la reclamació de Compromís i va ordenar donar compte dels fets a l’Ajuntament de l’Olleria “als efectes que considere oportuns”. “En una societat democràtica no caben amenaces com aquesta. L’Ajuntament de l’Olleria ha de vetlar perquè es respecte la pluralitat ideològica i per la convivència pacífica a l’Olleria”, han manifestat des de la coalició. “L’odi que mou aquesta gent, alguna menor d’edat, és un càncer i cal combatre’l amb més democràcia, amb més civisme, i amb més vots a Compromís el 23J”, afirmen els valencianistes.