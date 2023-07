Un testimoni confirma que Presidència va imposar el contracte de Fitur que afecta Camps

Un treballador de 2005 a 2016 de la Film Comission de Ciutat de la Llum —la que s’encarrega d’oferir ubicacions per a rodatges— va confirmar ahir, en el judici de la trama Gürtel, que la contractació d’Orange Market per a l’estand de grans esdeveniments en Fitur 2009 els va vindre donada o imposta des de Presidència de la Generalitat, a través de Dora Ibars, directora general de Relacions Institucionals. No és qualsevol contracte. Es tracta de l’única adjudicació per la qual s’ha pogut acusar l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, de prevaricació i frau a l’administració, en l’últim judici de la trama Gürtel valenciana que es jutja des de gener a l’Audiència Nacional.

El testimoni va acudir en representació de la Ciutat de la Llum a una reunió en Presidència de la Generalitat, el 30 de desembre de 2008, per a “informar i coordinar la presència dels projectes i esdeveniments en Fitur 2009”. “Sí, les obres [de l’estand valorades en 366.529,09 euros que mai es van pagar perquè va esclatar el cas Gürtel] estaven contractades i triades. Ens presenten [Juan Sanz, SL i Orange Market] com els que els realitzaran. No entren en més detalls. La reunió va ser en un local de Presidència. Ens va rebre Dora Ibars i ens va convocar Promoció Institucional”, va confirmar el testimoni. Per aquests fets, l’exdirectora general de Promoció Institucional s’enfronta a huit anys d’inhabilitació. L’extreballador de Ciutat de la Llum també va lliurar voluntàriament un disc dur amb tota la documentació que confirma aquestes gestions per a l’estand de Fitur de grans projectes, quan va declarar en 2013 durant la instrucció de la causa.

En la jornada d’ahir també va declarar un altre responsable de Mediapro a València, a qui Orange Market subcontractava per a l’enregistrament o retransmissió d’“actes”. “Teníem dos models: el model A per a Camps i servei per a uns deu mitjans. I el model B amb Rajoy, amb necessitats per a uns 50 mitjans, càmeres, dispositiu i sala de premsa”. El testimoni va confirmar que, un mes abans de convocar el concurs, ja treballaven en els preparatius de la retransmissió de la Volvo Ocean Race de 2008.