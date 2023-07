València acumula una dotzena de punts negres identificats i més de vint “autopistes urbanes”

Les regidories de Mobilitat i Protecció Ciutadana (Policia Local) de València celebraran una reunió, aquesta mateixa setmana, per a posar en marxa el pla amb el qual es pretén posar fi als “punts negres” de trànsit i les denominades “autopistes urbanes”. L’últim informe relatiu als punts negres parla d’una desena d’avingudes i dos encreuaments que van resultar especialment perillosos al llarg de l’any 2022. I, segons dades oficials, a València hi ha més de vint avingudes que superen els 50.000 vehicles diaris, i és l’avinguda del Cid, a més, la que més velocitat mitjana registra.

La idea de la Regidoria de Mobilitat és treballar conjuntament amb la Policia Local per a accedir als enregistraments de les càmeres de trànsit i als atestats dels accidents per a, d’aquesta manera, obtindre informació sobre els punts més conflictius de la ciutat en aquest sentit i traçar un pla per a rebaixar la sinistralitat. Al llarg de l’any 2022 es van produir a València 7.484 accidents de trànsit, amb 3.862 víctimes, entre ells 15 morts i 23 ferits greus. Són dades similars als anteriors a la pandèmia, però preocupants per a les autoritats municipals.

Dos problemes per resoldre

Dos són els problemes que cal abordar més concretament: els punts negres on es concentren els accidents i les denominades “autopistes urbanes”, que són aquelles que, per la seua alta capacitat i disseny, més vehicles concentren i majors velocitats registren.

Respecte als punts negres, l’últim informe de la Policia Local indica que els carrers més conflictius quant a accidents són, per aquest ordre, Blasco Ibáñez, avinguda del Cid, Ausiàs March, Germans Machado (ronda Nord), Tres Creus (bulevard Sud), Sant Vicent Màrtir, Pérez Galdós, Marqués del Túria, Albereda i Tarongers. I especialment negatius han sigut els encreuaments del carrer Menorca amb l’avinguda de Balears i la intersecció de Peset Aleixandre amb el camí de Moncada.

Vies de gran capacitat

I, quant a les “autopistes urbanes”, les dades d’intensitats mitjanes diàries indiquen que a València hi ha més de vint avingudes que superen els 50.000 vehicles al dia. La més concorreguda és la pista de Silla, amb 105.033, seguida de la prolongació de Joan XXIII, Nou d’Octubre, avinguda del Cid, Germans Machado, Arxiduc Carles, Pius XII, entrada Ademús, Corts Valencianes, Ausiàs March, camí Nou de Picanya, Tres Creus, pont d’Aragó, Marqués del Túria, Giorgeta, Pérez Galdós, pont de l’Assut de l’Or, Peset Aleixandre, Ramón y Cajal i Antonio Ferrandis.

Algunes d’aquestes vies són també les que més velocitats mitjanes registren, sobretot en els trams d’entrada, per ser el final d’autovies. En aquest sentit, l’avinguda més ràpida seria la del Cid, amb una mitjana pròxima als 50 quilòmetres per hora, que és la velocitat permesa legalment en aquesta avinguda. Això significa que bona part dels vehicles circulen per davall d’aquesta mitjana i bona part d’aquests ho faria per damunt.