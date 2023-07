Valfortec i Mirabaud s’alien per a invertir en el sector fotovoltaic de la Comunitat Valenciana

“Una iniciativa d’ací, amb inversors d’ací, perquè es quede ací”. Amb aquestes paraules definia a aquest diari, aquest dimarts, Fidel Roig, president de Valfortec —empresa líder del sector fotovoltaic—, en què consistirà el primer vehicle d’inversió —presentat ahir a la ciutat de València— que posaran en marxa l’empresa valenciana al costat del grup bancari Mirabaud dins de la Comunitat Valenciana. En concret, la iniciativa estarà capitalitzada al 50 % per totes dues entitats, amb 100 milions de capital —50 aportats per la firma radicada a Castelló de la Plana i els altres 50 pel grup financer suís—. D’aquests, un primer tram que es du a terme des d’aquest juliol ascendeix fins als 46 milions d’euros.

Aquesta primera part de la inversió, en concret, està previst que vaja destinada al desenvolupament, la construcció i l’operació de 21 projectes valencians, de 95 megavats, que, com explica Roig, no “impacten en el territori”, ja que es realitzen majoritàriament a través d’instal·lacions de sòl.

Inversors valencians i nacionals

De moment, segons ha remarcat el màxim dirigent de la companyia valenciana, els primers projectes es distribueixen per les tres províncies de l’autonomia, tot i que s’obrin a uns inversors nacionals i de la Comunitat que “ja han mostrat el seu interés a participar-hi”. I és que, tot i que també hi ha preferències per aquesta mena d’instal·lacions en regions com Orient Mitjà, “la nostra idea és veure l’apetit inversor nacional i valencià, perquè són projectes que es troben ací. Volem donar-los l’oportunitat”, ha afegit, per la seua banda, el global co-head corporate finance and capital markets de Mirabaud Securities, Enrique Aguado.

Respecte a la fórmula, el dirigent de l’entitat financera ha destacat la importància de fer la inversió “amb un soci industrial de primer nivell” com Valfortec per mitjà d’una iniciativa que dona l’oportunitat al client de la seua entitat de participar “en una operació estratègica dins d’un sector amb molt de futur com el de les renovables”.

A més, segons expressa Aguado, suposa fer-ho mitjançant una iniciativa “nova” que “s’alinea amb els interessos de les dues parts”. En concret, afig el dirigent bancari, els fons s’invertiran “sobre la marxa, directament en projectes”, comptant amb una cartera d’iniciatives exclusives que compten amb les llicències i els punts de connexió necessaris per a l’inici de la construcció (en fase RTB, per les seues sigles en anglés), tots ells amb mirada —en paraules de Roig— “a llarg termini”, amb una “vocació de permanència”.

La rendibilitat

Un altre dels punts clau serà el de la rendibilitat neta. Segons ha expressat Aguado, l’objectiu és entre “el 12 % i el 14 %, amb repartiment de dividends tots els anys”. Tot això en un sector que, com afirmen des del grup bancari, “ofereix actius renovables generadors de caixa amb una vida útil mitjana de 30 anys”.