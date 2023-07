Cultura obri el termini de presentació de candidatures als Premis Carles Santos

L’Institut Valencià de Cultura ha obert el termini de presentació de candidatures per a la sisena edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que es lliuraran al Teatre Principal d’Alacant el 24 de novembre, i, al mateix temps, ha avançat la imatge gràfica de l’edició, realitzada per la dissenyadora valenciana Marta Negre.

Data límit: 1 d’octubre

Segons ha anunciat aquest dijous la Conselleria de Cultura, des del 20 de juliol fins a l’1 d’octubre, els grups i músics valencians de tots els estils que hagen presentat un disc, hagen estrenat un vídeo musical o hagen fet una gira entre l’1 de novembre de 2022 i el 31 d’octubre de 2023 es poden inscriure per a participar-hi mitjançant un formulari en línia al qual poden pujar tota la informació relativa al seu treball, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Amb aquesta primera fase de presentació de candidatures als premis musicals autonòmics es posen en marxa els sisens Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que atorgaran guardons en les 18 categories següents: artista o grup revelació, millor disc de cançó d’autor, millor disc de música clàssica, millor disc de música antiga i barroca, millor disc de música contemporània i experimental, i millor disc de música d’arrel tradicional.

També es reconeixerà el millor disc de fusió i mestissatge, millor disc de música urbana, millor disc de jazz, millor disc de pop, millor disc de rock, millor disc de música per a famílies, millor cançó, millor disseny, millor vídeo musical, millor gira, millor disc i premi d’honor. A més, es tornarà a incloure el premi del públic, que es decideix per votació popular en línia. Cada persona podrà votar només una candidatura i s’admetrà només un vot per IP.

Per a valorar els treballs presentats es configuraran dos jurats específics. La llista de nominats als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2023 es farà pública el 9 de novembre en el marc de la Fira Valenciana de la Música Trovam.